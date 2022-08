I fan dell’horror discutono se l’originale “A Nightmare on Elm Street” sia davvero fantastico

Immagine tramite New Line Cinema

Un altro giorno, un’altra opinione controversa. Oggi coinvolge il Orrore Di Re Wes Craven Un incubo su Elm Street, che ha visto Robert Englund indossare per la prima volta il maglione a righe e i coltelli da dito. Non sapeva che la sua interpretazione di Freddy Krueger, lo spirito di un assassino di bambini che si vendica dei figli ignari dei genitori che lo hanno bruciato vivo, avrebbe generato un franchise horror con un’eredità intoccabile e un seguito di culto. Già nel 1984, Un incubo su Elm Street era il film più spaventoso a cui erano stati sottoposti molti drogati dell’horror degli anni ’80, quindi si è consolidato come un classico istantaneo, proprio come i suoi concorrenti in Halloween, venerdì 13, Il massacro della motosega del Texase, più tardi, proprio di Wes Craven Grido.

Tuttavia, nonostante tutti gli elogi che Un incubo su Elm Street ricevuto decenni fa, un coraggioso fan si è rivolto a Reddit per mettere in dubbio l’eccellenza del capolavoro di Craven. In una breve critica al debutto di Kruger, u/JannTosh12 chiama Un incubo su Elm Street “ben girato e diretto”, ma con una storia che “non ha senso” e recitazioni “terribili”, salvo quelle di John Saxon e Robert Englund. Lo stesso utente afferma che il secondo sequel di Craven, A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors (1987) e la settima puntata a sé stante, Nuovo incubo (1994), erano molto meglio. Ovviamente, gli utenti di Reddit sono accorsi ai commenti per condividere le loro opinioni, alcune delle quali erano d’accordo, mentre altre no.