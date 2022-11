I fan dell’horror denunciano le aspiranti paure che si sono ritorte contro in una rabbia involontaria

Il potere allegramente terribile del orrore genere è la sua malleabilità. Con il matrimonio delle capacità umane di paura e creatività che si traduce in un unico, delizioso pozzo senza fondo, per non parlare della presenza del genere come compagno di una buona dose di film di fantascienza, fantasy e persino commedia, le possibilità dell’horror e i suoi calci piazzati corrispondono solo al numero di stelle nell’universo.

La clausola, ovviamente, è che questi calci piazzati includano anche quelli che hanno pizzicato le nostre buffe ossa piuttosto che le nostre spine dorsali. In effetti, non potresti mai avere un pool di paure da film dell’orrore senza finire con un mucchio di fallimenti, e intensificare per ripulire quel pool sono le masse di r/horror mentre nominano e svergognano alcuni dei tentativi di spavento più degni di nota nella storia del cinema. .