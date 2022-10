I fan dell’horror celebrano il ritorno in ritardo di un’icona del genere

I suoi fan hanno sentito le voci su Stanley Kubrick e Duvall le ha persino confermate quando è stata intervistata da Il giornalista di Hollywood sulle torture che è stata costretta a sopportare durante le riprese Il brillante. “Ha quella vena in lui. Sicuramente ce l’ha. Ma penso soprattutto perché le persone sono state così con lui in qualche momento in passato.

Il brillante Tuttavia non è l’unico preferito dai fan. La sua esibizione in Tre donne è spesso menzionato nelle conversazioni su Duvall. La sua capacità di trasformarsi da un carattere prepotente e altamente loquace per assumere i manierismi della sua timida coinquilina, e poi farlo di nuovo mentre assume il personaggio della sua padrona di casa. Era assolutamente magistrale.

Quale riconoscimento migliore può ottenere l’attrice se non da Le colline della foresta lo stesso regista, Scott Goldberg, “Siamo grandi fan di Il brillante ed è onestamente uno dei miei film horror preferiti di tutti i tempi, insieme a quello di John Carpenter Halloween e di George A. Romero Giorno della morte con i toni scuri che offrivano nei loro film… Shelley ha contribuito Il brillante essere un capolavoro assoluto dando tutto e recitando in un modo che mostra davvero la paura e l’orrore di una madre isolata”.

In lei giornalista di Hollywood intervista, ha discusso di quanto sia stato terribile dover piangere ogni giorno per tutta la durata delle riprese: “Svegliarsi un lunedì mattina, così presto, e rendersi conto che dovevi piangere tutto il giorno perché era programmato, inizierei semplicemente pianto. Direi, ‘Oh no, non posso, non posso.’ Eppure l’ho fatto. Non so come ho fatto. Jack [Nicholson] l’ha detto anche a me. Ha detto: ‘Non so come lo fai.'”

I sacrifici che una grande attrice come Duvall deve fare per inchiodare una performance memorabile possono mettere a dura prova una persona. Non è un robot. È un’umana e quei sacrifici alla fine hanno avuto un impatto su di lei.

Lo sfruttamento del dottor Phil

Non pensare che i fan abbiano dimenticato quando il Dr. Phil l’ha intervistata e non è stato ben accolto. L’attrice è stata aperta sulla sofferenza di una malattia mentale con Phil McGraw, che si è imbattuto come se stesse cercando di aiutarla, ma gli spettatori si sono affrettati a cogliere l’atmosfera secondo cui lo stava facendo solo per il proprio tornaconto. Molte celebrità ne hanno parlato tra cui Patton Oswalt oltre a Mia Farrow e Vivian Kubrick menzionate nella clip di notizie.