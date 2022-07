I fan dell’azione celebrano l’anniversario di un momento davvero iconico

Immagine tramite Paramount Pictures Studios

Henry Cavill è scomparso in azione al Comic-Con di San Diego lo scorso fine settimana, deludendo ugualmente centinaia di fan arrabbiati con unframed Burlone poster sui muri e migliaia di Twitterbot pagati da qualcuno che vuole davvero #RestoretheSnyderverse. Questo nonostante il fatto che i capi della Warner Bros Discovery abbiano già detto che lo Snyderverse è finito, il pubblico cinematografico non ha apprezzato molto il suo ruolo di Superman, e anche Cavill ha già detto che non sarebbe apparso perché si trovava in un altro paese a lavorare a un progetto che gli ha dato il COVID.

Tuttavia, c’erano buone notizie per coloro che avevano una relazione parasociale con l’attore, poiché a quanto pare è il quarto anniversario del momento in cui ha fatto qualcosa di leggermente divertente in Missione: Impossibile – Fallout. In un film che aveva il pubblico in fermento per l’impegno di Tom Cruise nelle sue acrobazie, Henry Cavill ha anche passato una frazione di secondo a fare qualcosa che sembrava che il suo pugno stesse forse imitando la ricarica di un fucile.