I fan della vecchia scuola Marvel piangono un film che l’MCU ha abbandonato molto tempo fa

Immagine tramite Marvel Studios

Oh, quanto lontano il Universo cinematografico Marvel è arrivato. Dagli umili inizi della breve corsa di Edward Norton nei panni di Hulk, alla svolta twerk di Tatiana Maslany nei panni di She-Hulk, il MCU si avvicina a 15 anni di alcuni degli spettacoli più amati della storia recente e non mostra segni di rallentare.

Mentre il franchise entra nel pieno della sua adolescenza, forse ora è il momento perfetto per riflettere sul cambiamento che è arrivato con tale età. Solo negli ultimi cinque anni, abbiamo assistito a una partenza dopo l’altra sotto forma di Captain America di Chris Evans, Iron Man di Robert Downey Jr., Black Widow di Scarlett Johansson e, non dimentichiamolo, l’apertura originale incentrata sul fumetto sequenza che è stata persa a causa della resa più moderna e appariscente con personaggi e momenti chiave in tutto il MCU.