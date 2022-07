I fan della Marvel speculano sulla line-up Thunderbolts dell’MCU

Fulmini è finalmente sulla buona strada, con un logo ufficiale e una data di uscita annunciata lo scorso fine settimana. Il genere dei supereroi è pieno di personaggi che cercano di fare la cosa giusta e di giocare secondo le regole, ma a volte è divertente vedere personaggi la cui bussola morale non punta sempre a nord. Quel concetto è l’idea alla base Fulmini. Ora, i fan della Marvel si chiedono quali “cattivi” saranno scelti nel film.

Poco si sa sulla premessa del film, a parte il fatto che chiuderà la fase cinque del MCU. Ci sono state molte versioni dei Thunderbolts all’interno dei fumetti e, sebbene spesso si prefiggono di agire in modo malvagio, spesso finiscono per diventare una forza positiva. La principale differenza tra loro e i buoni Vendicatori a due scarpe sono i loro metodi, che spesso sono molto più brutali.

Possono funzionare in modo simile ai DC Squadra suicida, in cui un’agenzia governativa alquanto corrotta riunisce gli esseri dotati di potere meno desiderabili per fare il lavoro sporco che altri eroi non possono. Abbiamo già visto un’enigmatica Contessa Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) in entrambi Il falco e il soldato d’inverno e Vedova Nera apparentemente reclutando John Walker caduto in disgrazia e Yelena Belova in lutto.

Ma chi apparirà effettivamente? L’MCU non ha carenza di cattivi o antieroi, come spesso vengono descritti. Dato che nei fumetti il ​​gruppo è formato dal barone Zemo, sembra molto probabile che apparirà anche nel film. Come accennato in precedenza, abbiamo visto la Contessa avvicinarsi a John Walker e anche Yelena Belova, quindi c’è un’alta probabilità che possano apparire anche nella lista, anche se i fan hanno i loro dubbi su quest’ultimo.

Ci sono ancora molte altre opzioni là fuori nell’MCU, e i fan si chiedono come sarà l’intera formazione alla fine.