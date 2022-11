I fan della Marvel si rallegrano quando Taika Waititi promette che il suo nuovo film è l’opposto di “Thor: Love and Thunder”

Da qualche parte lungo la linea, i fan del Marvel Cinematic Universe hanno perso interesse Taika Waititinella misura in cui ora circolano teorie del complotto che affermano che Chris Hemsworth in realtà odia Thor: Amore e tuonoche si è rivelata una delle voci più discusse della Fase Quattro per tutte le ragioni sbagliate.

Naturalmente, non possiamo dimenticare che Waititi è un regista vincitore di un Oscar che si è fatto un nome nel mondo del cinema indipendente anticonvenzionale, ed è qui che torna per ricaricare le sue batterie creative con la prossima commedia sportiva Il prossimo obiettivo vince. Anche allora, non è stata affatto una produzione facile.

Le riprese sono iniziate a novembre 2019 e si sono concluse due mesi dopo, ma a dicembre 2021 è stato confermato che la star Armie Hammer sarebbe stata sostituita da Will Arnett nelle riprese, il che aveva senso data l’intera faccenda del cannibalismo che distruggeva la carriera.

In un’intervista con Empire, tuttavia, Waititi ha ammesso di aver deliberatamente deciso di realizzare qualcosa che fosse l’esatto opposto dei suoi successi MCU, qualcosa che renderà molto felici i detrattori di Love and Thunder.

“È stato un ottimo antidoto al fare Thor e Jojo Coniglio. Non che ci sia qualcosa di negativo nel fare quegli altri film, ma mi mancava così tanto casa. Se ami i film che sono davvero autentici rispetto alle storie vere, allora odierai questo film.

Nel tipico stile Waititi, ha affermato che le persone odieranno Il prossimo obiettivo vince, che continua la sua tendenza a punzecchiare intenzionalmente le persone che sa non gli piacciono. Non che gli importi, ma ipoteticamente potrebbe essere il suo ultimo film prima di partire per una galassia molto, molto lontana e Guerre stellariquindi la gente sarà comunque curiosa di provarlo.