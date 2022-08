I fan della Marvel si impegnano nella guerra civile riaprendo il dibattito sugli accordi di Sokovia

Immagine tramite Marvel Studios

La terza puntata del Capitano America franchise di lungometraggi, Capitan America guerra civile uscito nelle sale il 6 maggio 2016, riuscendoci Capitan America: Il primo vendicatore (2011) e Capitan America: Il Soldato d’Inverno (2014). Nel MCUIl 13° film in assoluto, un disaccordo sullo status internazionale dei Vendicatori provoca una spaccatura tra la squadra di supereroi, dividendola in Team Iron Man — guidato da Tony Stark (Robert Downey Jr.) — e Team Captain America — guidato da Steve Rogers (Cris Evans). Il team di marketing della Marvel, per promuovere Guerra civilepubblicherebbe religiosamente campagne video sui social media che mostrano i partecipanti a “Team Cap” e “Team Iron Man”, incoraggiando i fan a scegliere da che parte stare.

Sebbene il ragionamento alla base della faida non sia stato chiarito in modo esplicito fino all’uscita del film, i fan della Marvel stavano formando la loro fedeltà sulla base delle preferenze personali che circondano i membri del team. In Guerra civile, è stato rivelato che gli Accordi di Sokovia, un insieme di documenti legali progettati per limitare e vietare atti di eroismo da parte di individui potenziati, hanno acceso il discorso feroce; Steve Rogers ha guidato una fazione di Avengers contro la regolamentazione (rifiutando gli Accordi di Sokovia), mentre Tony Stark ha guidato una fazione di Avengers a favore della regolamentazione (sostenendo gli Accordi di Sokovia). Ora, sei anni dopo, i fan della Marvel hanno riaperto il dibattito sugli Accordi di Sokovia su Reddit, prendendo una decisione definitiva se firmare o meno.