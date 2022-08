I fan della Marvel si chiedono se vedremo mai questo essere infinito nel MCU

Immagine: fumetti Marvel

Il Marvel Cinematic Universe in continua espansione si sta preparando per un grande successo Guerre Segrete adattamento, ma i fan si chiedono quando una figura chiave nella storia farà il suo debutto.

La Infinity Saga aveva Loki, Ultron e Thanos come i suoi grandi cattivi, e la Multiverse Saga avrà Kang, Kingpin e sicuramente… The Beyonder. Nei fumetti, l’Arcano è un’entità cosmica che trasporta gli eroi e i cattivi della Terra in Battleworld in modo che possa godere della dualità dell’uomo: il bene e il male.

Nonostante questo suoni più come uno scenario di gioco di combattimento che per un grande successo, i fan sono curiosi di sapere quando daremo la nostra prima sbirciatina all’onnipotente essere cosmico.