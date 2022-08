I fan della Marvel difendono Miles Morales dopo non essere stati riconosciuti come Spider-Man

I fan erano alzati e armati sui social media mentre difendevano Miles Morales a causa del fatto che le persone non lo riconoscono come Uomo Ragno. Secondo loro, Morales ha tutto il diritto di essere chiamato o identificato come Spider-Man, non solo con il suo vero nome.

Tutto è iniziato quando l’utente di Twitter @RonaldC0525 ha condiviso le immagini di Miles Morales e Sam Wilson e li ha chiamati con il nome del loro supereroe. Questi due hanno continuato il nome del supereroe dopo la morte dei loro predecessori. E, mentre la maggior parte delle persone era di supporto, alcuni non erano pronti a riconoscere questi nuovi volti dei loro supereroi preferiti.