I fan della Marvel decidono chi dovrebbe essere il Core Six nei prossimi film di “Avengers”.

Immagine tramite Marvel

È ovvio che il Vendicatori che abbiamo visto durante la Infinity Saga sarà diverso da quello in cui vediamo I Vendicatori: La Dinastia Kang e Guerre Segrete Quando arrivano. Poiché i sei core originali sono tutti morti o si sono ritirati, l’MCU sta ora preparando una formazione per il loro prossimo gruppo di eroi.

Tuttavia, con nuovi personaggi introdotti quasi ogni mese attraverso film e serie su Disney Plus, i fan hanno deciso di prendere tra di loro la previsione dei prossimi sei principali prima che la saga del multiverso giunga al termine.

Simile a un recente Fulmini attività di team building, l’utente di Reddit u/Adventurous-Stuff-82 ha chiesto su r/MarvelStudios quale degli eroi dell’MCU sarebbe diventato il prossimo core six. OP ha anche incluso le loro previsioni che includono Captain America di Wilson, il nuovo Black Panther, Captain Marvel, Thor, Ant-Man e The Wasp.

Mentre la build di OP è semplice, altri hanno iniziato a criticarli per non includere Shang Chi. Ma, secondo OP, Shang-Chi non è “materiale degli Avengers” ed è più un ragazzo solista.

Altri hanno chiesto perché i Vendicatori sono limitati a sei personaggi, il che non sembra giusto poiché più eroi stanno apparendo mentre Multiverse Saga continua. Alcuni credono che la prossima formazione dei Vendicatori sarebbe composta da più squadre anziché da soli sei eroi.

Nel frattempo, i fan hanno escogitato altre build di squadra che ritengono più adatte per la prossima fase del MCU. Un utente di Reddit prevede che Shang-Chi, Doctor Strange, She-Hulk e Yelena sarebbero nella formazione. Tuttavia, l’inclusione di Yelena sarà determinata dalla sua partecipazione I fulmini o no.

Un altro fan ha predetto che Spider-Man potrebbe essere un Vendicatore ufficiale se non fosse stato per l’area grigia legale tra Disney e Sony. Questa teoria non ha molto senso, però, dal momento che Ironman ha “cavallato” Spider-Man come un Vendicatore in Vendicatori: Infinity War.

Un fan ha predetto che Doctor Strange sarà nel team principale indipendentemente dal fatto che le fasi da quattro a sei fanno parte di The Multiverse Saga, rendendolo una scelta ovvia e facile.

Ma con la pletora di eroi che sono stati introdotti e saranno introdotti nell’MCU, un fan ha stilato un elenco di possibili formazioni di squadra utilizzando squadre diverse che erano canoniche nei fumetti Marvel. Dopotutto, Guerre Segrete consiste in più eroi che cercano di salvare il multiverso dalle incursioni.

I fan dovranno aspettare per un po’ di tempo chi saranno i prossimi core six, poiché Kevin Feige ha rivelato che i Vendicatori non si riuniranno più alla fine di ogni fase. Quindi, per ora, è tutto nell’aria e tutto ciò che i fan possono fare è solo aspettare e speculare, fino al 2025, quando La dinastia Kang viene fuori o se piccoli indizi e uova di Pasqua compaiono nei successivi progetti Marvel.