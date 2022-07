I fan della Marvel cercano di trovare il Vendicatore con il maggior numero di crimini commessi

Immagine tramite Marvel

Non tutti i supereroi sono innocenti; alcuni di loro potrebbero aver commesso reati nell’esercizio delle loro funzioni. Mentre I Vendicatori ha salvato il mondo da molteplici attacchi alieni, alcuni ritengono che non li scusi per sfuggire alla legge. Quindi i fan dell’MCU stanno cercando di determinare quale meraviglia supereroe ha commesso il maggior numero di crimini nel franchise. E no, la distruzione di proprietà non conta.

L’utente di Reddit u/Bruhmangoddman ha condiviso un grafico su r/MarvelStudios, in cui ha elencato tutti i crimini commessi da ogni membro dei Vendicatori. Secondo questo utente di Reddit, la maggior parte dei Vendicatori ha commesso almeno due o tre attività illegali. Nel frattempo, Wong e Vision sono stati gli unici che sono stati in grado di rispettare la legge per tutto il loro tempo come supereroi. Il membro dei Vendicatori che ha commesso il maggior numero di crimini è Wanda con un totale di 12.

E la cosa divertente è che i crimini elencati non rispettano gli Accordi di Sokovia. Questi erano crimini quotidiani che una persona normale di solito commetteva.