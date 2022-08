I fan della DC raccolgono i resti della “Batgirl” che arrostisce la tuta di Keaton

Le ricadute della cancellazione della Warner Bros Cattiva ragazza si fa ancora sentire, con i fan che discutono di Michael Keaton sfortunato ritorno nei panni di Batman con alcune parole scelte per il suo costume di Batman.

Doveva essere un grande ritorno a uno dei suoi ruoli più iconici, con Keaton originariamente apparso in Batgirl prima di un’altra apparizione come Bruce Wayne nel film del 2023. Il flash. Invece il suo Cattiva ragazza l’apparenza è stata lasciata negli archivi freddi e sterili della Warner Bros., in attesa solo di essere trapelata un giorno.

La tuta di Batman era stata già avvistata sul set nel febbraio 2022, quando eravamo tutti ottimisti su questo prossimo film di Barbara Gordon, guidato da Leslie Grace. In qualche modo, quasi quattro decenni dopo, anche se i fan hanno ancora un grosso problema con il Batsuit: la mancanza di manovrabilità del collo.

È importante notare che questa tuta sarà probabilmente ancora utilizzata Il flashquindi la galleria dei ladri di Batman può ancora sconfiggerlo semplicemente facendogli bisogno di muovere la testa.

Il Keaton Batman aveva molto da offrire ed è sicuramente un prodotto del suo tempo, ma è sorprendente quanto siano arrivati ​​​​le tute di Batman dal 1989. Lo stile militare tattico introdotto dalla trilogia di Christopher Nolan è ancora sentito nell’attuale universo di Robert Pattinson.

Il ritorno di Keaton era appena finito per adescare la nostalgia, o serviva a uno scopo più grande di Batgirl complotto? Probabilmente non lo sapremo mai a meno che qualcuno non sia in grado di far trapelare il film dall’interno della Warner Bros. Tuttavia, non a tutti non è piaciuto questo abito, va detto con alcuni scrupoli semplici come la cintura non gialla.

A meno che un fulmine non colpisca due volte, il pubblico potrà rivedere Keaton nel suo costume molto coriaceo l’anno prossimo, con Ezra Miller Il flash in qualche modo ancora a tutto vapore. Il primo film da solista di Scarlet Speedster uscirà nei cinema a giugno 2023.