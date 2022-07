I fan della DC hanno voluto che Robin di “Titans” si unisse al Batman di Affleck

Immagine tramite Warner Bros

Quando il Titani il trailer è uscito per la prima volta, i fan sono rimasti scioccati quando hanno sentito Robin/Ala Notturna dichiarare “Fanculo Batman”. Con il Cavaliere Oscuro che ha fatto una breve apparizione nella terza stagione, dove ha tramandato il pipistrello-ton a Dick Grayson, i fan stanno ipotizzando se ci dovrebbe essere un live-action Batman e Robin che si alleano grazie a un poster creato dai fan condiviso di recente sui social media.

Il poster è stato condiviso su r/DC_Cinematic dall’utente Reddit u/ArtourZ. Su di esso aveva Titani Robin combatte al fianco del Batman di Ben Affleck. Questo poster ha entusiasmato i fan, ma leggermente sconvolti dal momento che, secondo loro, Batman è entrato Titani semplicemente non era così buono.

I fan hanno convenuto che Batman in Titani non era così bello rispetto ad altre iterazioni live-action. È solo un vecchio che ha smesso di proteggere Gotham e i fan hanno finalmente capito perché Robin ha detto quella frase nei trailer.

Tuttavia, molti fan credono che una squadra funzionerebbe ancora e che “Batfleck” sarebbe il Batman perfetto per questo Robin. Alcuni sono rimasti persino scioccati dal fatto che sia Batman di Snyderverse sia Titani non erano nella stessa continuità. Inoltre, alcuni erano sconvolti perché Robin è morto nell’universo di Batman di Affleck, quindi è improbabile un potenziale team-up a meno che Batman non cerchi qualcun altro. Quello o un crossover multiverso, che nel mondo dei supereroi dei fumetti non è così inverosimile come si potrebbe pensare.

I fan avrebbero voluto che la Warner Bros e la DC non rovinassero Robin. Non ci credono Titani è un buon spettacolo anche per cominciare e con Robin morto nello Snyderverse la possibilità rimane ancora. Quindi, anche se potrebbe volerci del tempo prima che esista una vera squadra tra Batman e Robin, almeno i fan sanno che c’è del potenziale se fatto bene.