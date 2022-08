I fan della DC affermano che Black Adam non incontra Shazam è una prova dell’incompetenza della Warner Bros

tramite DC Films

Ad ottobre uscirà la Warner Bros Adamo Nero nelle sale, il tanto atteso debutto sul grande schermo del potente antieroe/cattivo di Dwayne Johnson. A dicembre, lo seguiranno Shazam! Furia degli deiil divertente sequel del ben accolto nel 2019 Shazam!

In DC Comics, questi personaggi sono indissolubilmente legati l’uno all’altro. Entrambi i personaggi sono campioni scelti del mago Shazam, entrambi hanno una lunga storia di pubblicazione negli stessi fumetti, e i due sono essenzialmente riflessi dell’altro. Ma tutte le indicazioni sono che i due personaggi non si incontreranno nemmeno Adamo Nero o Furia degli dei.

I fan di r/DC_Cinematic sono confusi: perché la Warner Bros. si lamenta di un crossover così ovvio? Le risposte chiamano lo studio “idiota”, dicendo che anche con alcune delle IP di supereroi più preziose del pianeta, non possono creare un universo cinematografico condiviso senza rovinare ripetutamente.

La maggior parte è d’accordo con questo sentimento, con un filo conduttore che la Warner Bros. si concentra su “cash grabs” a breve termine piuttosto che investire in progetti a lungo termine come il MCU.

Ma in questa situazione particolare, la mancanza di un crossover potrebbe essere posta ai piedi di Dwayne Johnson piuttosto che dei dirigenti della Warner Bros. A giugno, Johnson ha detto che Black Adam non dovrebbe incontrare Shazam perché non renderebbe giustizia a nessuna delle loro storie:

“Dobbiamo separare questi due film. Dobbiamo onorare Shazam! e quella storia delle origini e cos’è e cosa può essere per i fan e poi anche noi dobbiamo raccontare la nostra storia’. Penso che nel separarli, con la maggior parte del mondo che non sapeva chi Black Adam se non fossi un serio fan dei fumetti, fosse importante separarli e raccontare ogni storia rispettivamente.

Anche se questo potrebbe essere il motivo dichiarato, i fan teorizzano anche che qualsiasi storia di Shazam contro Black Adam vedrebbe inevitabilmente il personaggio di Johnson in un ruolo più esplicitamente malvagio, probabilmente perdendo alla fine il combattimento. Se le voci sono vere secondo cui Johnson ha una clausola nel suo contratto secondo cui non può perdere un combattimento sullo schermo, sarebbe una chiave per chiunque tenti di mettere insieme un crossover.

Adamo Nero uscirà nelle sale il 21 ottobre, con Shazam! Furia degli dei dopo due mesi, il 21 dicembre.