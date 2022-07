I fan del DCEU non hanno ancora superato Bloodlust di livello B di Zack Snyder

tramite DC Films

Dì quello che ti piace Zack Snyder, ma non si può negare che il ragazzo abbia lasciato dietro di sé una scia di corpi nel DCEU. Al di sopra di L’uomo d’acciaio, Batman v Superman: Dawn of Justicee Justice League di Zack Snyderha ucciso o confermato la morte di un gruppo di amati personaggi DC.

Questi includono Emil Hamilton (ucciso distruggendo il motore mondiale kryptoniano), Jimmy Olsen (ucciso dopo essere stato smascherato come agente della CIA), Dick Grayson (l’abito di Robin deturpato era suo) e Mercy Graves (fatto saltare in aria da Lex Luthor nel suo attacco a il Campidoglio).

Alcuni fan di r/DC_Cinematic stanno insultando le tendenze omicide di Snyder, dicendo che fare questo ha sprecato molti buoni attori e sperperato possibilità di narrazione. Mercy Graves di Tao Okamoto viene scelto, con l’OP che sostiene che il DCEU avrebbe potuto sfruttare molto di più la sua relazione con Wonder Woman e le Amazzoni.

Il contrappunto è che la tattica di Snyder era leggermente diversa dall’MCU. Il suo progetto DCEU era concepito come una storia di cinque film che avrebbe avuto una conclusione definitiva dopo il terzo Lega della Giustizia film. In quanto tale, sapeva in anticipo che questi personaggi non si sarebbero adattati a dove stava andando e che mostrare che le persone possono morire e rimanere morte aumenta la posta in gioco della narrazione.

Inoltre, molte di queste morti aggiungono carattere. Il Batman di Ben Affleck è fortemente influenzato dai rimpianti per il suo passato, con la morte di Dick Grayson che ovviamente pesa pesantemente sulla sua mente per tutto il tempo Batman contro Superman. Inoltre, Luthor uccide casualmente il suo fedele assistente sottolinea che è disposto a sacrificare qualsiasi cosa per sconfiggere Superman.

Sta a te decidere se vale la pena perdere le storie che avremmo potuto vedere con questi personaggi, anche se il fatto che la Warner Bros. sembri fare del suo meglio per cancellare le impronte digitali di Snyder suggerisce che alcuni di loro potrebbero tornare presto.