I fan del DCEU gettano il loro peso dietro a Jesse Eisenberg che torna nei panni di Lex Luthor

L’ultima volta che abbiamo visto quello di Jesse Eisenberg Lex Luthor è stata la scena post-crediti di Justice League di Zack Snyder. Appena liberato dalla prigione e ora calvo come la sua controparte dei fumetti, si rilassa su uno yacht di lusso e decide di costruire una lega tutta sua

Il pungiglione aveva lo scopo di stuzzicare una Legion of Doom che quasi sicuramente non vedremo mai. In effetti, è molto probabile che quella scena post-crediti sia il canto del cigno di Eisenberg nei panni di Luthor, con la Warner Bros. che si sta preparando per un enorme “reset” del DCEU, il che significa che non sembra esserci molto interesse nel continuare la storia di Snyder. È triste, soprattutto perché l’attore ha detto che gli piacerebbe interpretare di nuovo il ruolo.

Sulla base dei suoi recenti commenti, i fan stanno ora celebrando il DCEU Luthor e chiedendo il suo ritorno sul grande schermo. Questo arriva sul retro di un’intervista in cui Eisenberg ha discusso del pensiero che è entrato nel personaggio e della sua delusione per la reazione mista alla sua interpretazione.

In risposta, #JesseEisenbergLexLuthor è di tendenza su Twitter, quindi ecco una selezione di cosa sta succedendo: