I fan del DCEU che perdono la testa come “Black Adam” confermano il segreto peggio custodito del franchise

Immagine tramite DC Films

Uno spoiler è davvero uno spoiler se tutti si aspettano che accada? Per anni abbiamo sentito notizie non confermate in cui Henry Cavill avrebbe fatto un cameo Adamo Nero per organizzare la resa dei conti superpotente i fan erano disperati da vedere. Con la premiere finita, i dettagli si sono fatti strada online e DC Films ha offerto al suo pubblico esattamente ciò che stavano chiedendo in un cambio di passo con la storia recente.

L’ultima volta Lo stregone star si è vestito e ha girato nuovi filmati nei panni di Superman, stava concludendo quello di Joss Whedon Lega della Giustizia riprese nell’estate del 2017, con tanto di Missione: Impossibile – Fallout baffi che hanno trasformato la sua faccia in una mostruosità in CGI per grandi porzioni del ripugnante blockbuster stellare.

Da allora, abbiamo visto l’Uomo d’Acciaio apparire in entrambi Shazam! e pacificatore – anche se in entrambe le occasioni è stata una controfigura senza volto a sostituire l’assente Cavill. Come puoi immaginare, quindi, la conferma Adamo Nero presenta il canonico kryptoniano in carne e ossa ha mandato i social media in uno stato di tracollo, anche se tutti erano fiduciosi che si sarebbe avverato.