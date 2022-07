I fan del cinema si dichiarano schierati nella grande battaglia “Barbie” contro “Oppenheimer”.

Immagine tramite Mainframe Studios

Il film biografico di Christopher Nolan sulla seconda guerra mondiale Oppenheimer è facilmente uno dei film più attesi del prossimo anno, quindi i fan del cinema sono entusiasti che il Inizio Il prossimo capolavoro del regista ha ora una data di uscita. Ma aspetta, c’è una tragica svolta nella storia. L’universale sta cadendo Oppenheimer un anno da oggi, 21 luglio 2023… Lo stesso giorno di Warner Bros.’s Barbie film.

Come diretto da Piccole donneGreta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling in testa, Barbie è già emerso come una sensazione su Internet poiché la gente non vede l’ora di vedere come andrà a finire questa selvaggia interpretazione dal vivo dell’iconica bambola. Solo che ora sembra che gli spettatori dovranno decidere se andare a prenderlo o Oppenheimer il giorno dell’inaugurazione. Che la battaglia abbia inizio.

Bene, in realtà, sembra che un film vincerà di gran lunga. Almeno, su un campione di utenti di Twitter e amanti dei meme. @DiscussingFilm ha chiesto alle persone di scegliere da che parte stare Barbie contro Oppenheimer dibattito – e i risultati sono stati unanimi.