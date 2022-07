I fan del cinema nominano a malincuore i film che non verrebbero realizzati oggi

La band pop punk SR-71 una volta ha cantato che “non potevi fare un film di Mel Brooks oggi, perché ho appena visto Selle ardenti ieri”, e appassionati di cinema stanno ora discutendo dei loro preferiti in celluloide che non potrebbero mai essere realizzati in questo qui 2022.

In un’epoca d’oro dei contenuti, in cui ci sono così tante più voci in grado di parlare e produrre arte, non sorprende che, come mezzo, il film sia avanzato e deciso che alcune cose non possono più essere fatte. Blackface è sparito da tempo nel cinema mainstream e ci stiamo ancora avvicinando a Scarlett Johansson che interpreta ruoli asiatici come in Fantasma nella conchigliama questo è solo un problema.

Gli appassionati di cinema parlano di classici del cinema che assolutamente, senza dubbio, non potrebbero essere realizzati oggi. Pensare ardente Selle, torta americanae Accademia di Polizia.