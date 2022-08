I fan dedicano un pensiero all’altro film ucciso senza pietà dalla Warner Bros

I fan della DC sono inorriditi oggi mentre lottano per elaborare la notizia che la Warner Bros. ha lanciato il quasi finito Cattiva ragazza nella spazzatura, con le voci secondo cui finirà per una cancellazione delle tasse, il che significa che non potrà mai essere rilasciato in nessuna forma. Ma mentre la fine prematura di Barbara Gordon monopolizza i titoli dei giornali, c’è un altro film coinvolto in questa situazione che merita un po’ di amore. Stavamo parlando Scoob!: Ritrovo delle vacanze.

Il seguito di 2020 Scoob! è stato presentato a dicembre dello scorso anno durante una bobina sfrigolante della HBO Max e avrebbe dovuto essere rilasciato a dicembre. Ma, nonostante il film sia “praticamente finito” e 40 milioni di dollari già spesi, viene definitivamente accantonato.

Il produttore/sceneggiatore Tony Cervone ha confermato la cattiva notizia su Instagram, dicendo che è “oltre il cuore spezzato”: