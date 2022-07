I fan corrono in difesa di un thriller di fantascienza incredibilmente stupido

tramite Summit Entertainment

Sarebbe giusto dire che Nicolas Cage ha fatto molti brutti film ai suoi tempi, il che arriva con il territorio quando trascorri così tanto tempo intrappolato nella stasi dei cavilli VOD, ma il vincitore dell’Oscar ha anche titolato la sua giusta quota di anche duds nelle sale. Detto questo, potrebbe non aver recitato in niente di così stupido come quello di Alex Proyas Conoscere.

Ad essere onesti, il thriller fantascientifico è stato un grande successo all’epoca dopo aver incassato 183 milioni di dollari con un budget di 50 milioni di dollari, mentre il concetto di base è solido, almeno fino al terzo atto. Il professore di Cage entra in contatto con un documento sepolto in una capsula del tempo 50 anni prima che prevedeva che ogni grande disastro (causato dall’uomo o naturale) si sarebbe verificato nel mezzo secolo successivo, con l’evento apocalittico finale successivo.

Basta dire, Conoscere va completamente fuori dai binari per fornire un finale esasperante che ha rovinato l’intero film per molte persone (anche se Cage pensa che sia stato “emarginato”), ma i Redditors sono sorprendentemente venuti in difesa del ridicolo finale e l’immagine come un’intera.