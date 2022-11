I fan concordano sul fatto che il concept art di Ironheart sia molto meglio di quello con cui siamo finiti in “Black Panther: Wakanda Forever”

Pantera Nera: Wakanda per sempre il concept artist Adi Granov ha condiviso i suoi piani per Cuore di ferroe i fan della Marvel non possono fare a meno di sentirsi delusi dal fatto che non fosse il look di Ryan Coogler e co. finì per scegliere l’armatura di Riri nel film.

L’armatura Mark II ufficiale di Ironheart, disegnata da Phil Saunders, non è stata l’ultima novità dei supereroi Marvel più apprezzata fino ad oggi. Alcuni fan pensavano che fosse troppo ingombrante e non erano grandi sostenitori del suo design ispirato ai trasformatori/anime/power ranger.

Si scopre che c’era un altro progetto in corsa, che ha portato i seguaci dell’MCU a piangere quello che avrebbe potuto essere. La Marvel ha finito per optare per il design di Saunders, ma potrebbe non essere stata la decisione corretta, secondo il pubblico.

Grafica finale di Phil Saunders

Arte alternativa di Adi Granov

In un post su Reddit sul design alternativo di Granov, gran parte dei fan sembrava concordare sul fatto che il suo aspetto fosse migliore dell’opzione finale.

Un fan è arrivato al punto di modificare il copricapo nell’arte di Granov nel resto dell’abito di Saunders, che ha avuto un risultato piuttosto interessante.

Per un Redditor, ha senso lasciare la versione più elegante di Granov al prossimo Disney Plus Cuore di ferro serie a sé stante come evoluzione della tuta di Riri, come di solito accade nel MCU.