I fan chiedono un’iconica Scream Queen ottiene il credito che merita

Jason Mendez/Getty Images per Netflix

Heather Langenkamp si è fatta un nome nel genere horror. Il suo primo film horror è stato nel film del 1984 UN Incubo su via Elm dove ha interpretato il ruolo di Nancy Thompson. È interessante notare che è stata scelta per il successo di Francis Ford Coppola Gli outsider nel 1983, ma le sue scene sono state cancellate. Non importava però, perché ha continuato a guadagnare altri 49 crediti di recitazione e la maggior parte di questi sono inorriditi poiché i suoi fan in questi giorni hanno problemi con lei che non ottiene il merito che merita come iconica “regina delle urla”.