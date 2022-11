Into the Spider-verse è tha Goat ma per questi per me personalmente lo è1) Spider-man 2 (2004)2) Spider-man (2002) 3) No Way Home4) Homecoming5) Amazing SM 2 (imho Tutte le scene di Andrew solo essendo Spidey IN QUESTO FILM sono S Tier tho)6) Spider-man 37) ASM18) Lontano da casa https://t.co/lSPgCSMNOH

— Jax (@JaxBladeFitness) 17 novembre 2022