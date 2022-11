I drogati di “John Wick” esaltati dalla star dello spinoff, ma scoraggiati dal suo regista

tramite MGM

Come ogni franchising che si rispetti che ha dimostrato di essere un consistente produttore di denaro, John Wick viene scorporato in più direzioni. Non solo Keanu Reeves tornerà nel prossimo anno capitolo 4ma serie prequel Il continentale andrà in streaming il prossimo anno, con Ana de Armas Ballerina finalmente davanti alle telecamere la prossima settimana per dare il via alla produzione.

La propaggine dell’epica saga degli assassini è in lavorazione da anni, ma finalmente si sta preparando per girare con l’inarrestabile stella nascente nel ruolo principale. Potrebbe aver affermato di non voler essere un’eroina d’azione, ma de Armas sta accumulando alcuni crediti in rapida successione che dicono il contrario.

Il suo ruolo di rubare la scena in Non c’è tempo per morire ha i fan entusiasti di vedere cosa può portare al Stoppino universo e i contributi apportati alla sceneggiatura dal vincitore dell’Oscar Giovane donna promettente Anche lo sceneggiatore e regista Emerald Fennell è un segnale incoraggiante, ma molti di loro faticano ad emozionarsi per la presenza del regista Len Wiseman.

Meglio conosciuto per il suo lavoro su Malavitail triste Richiamo totale remake e il solido se non spettacolare Vivi libero o muori duro, un recente thread su Reddit che parla di Ballerina ha offerto un importante thread ricorrente. In sintesi, il consenso è fondamentalmente “Ana de Armas: Good. Len Wiseman: Mah.

Ad essere onesti, Ballerina segnerà il suo primo lungometraggio alla regia dal 2012, quindi forse è pronto per intraprendere il ritorno in ripresa che nessuno avrebbe potuto prevedere. D’altra parte, il Stoppino il marchio è famoso per i suoi set ricchi di azione, quindi ha davvero bisogno di fornire risultati e molte persone non sembrano pensare che possa farlo.