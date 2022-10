I dissidenti della DC non condividono esattamente l’entusiasmo di Gal Gadot per “Wonder Woman 3”

Naturalmente, le persone non sono affatto pronte a dimenticare come la DCU abbia buttato fuori dalla finestra l’importanza del consenso mentre pianificava come riportare indietro Steve.

Resta il fatto che non importa quanto divisiva Wonder Woman 2 dimostrato di essere, la puntata di apertura del 2017 è stata senza dubbio una vincente, in un momento in cui la DCU stava lottando per trovare il suo equilibrio non da meno. Sarebbe impossibile per i fan non spero che Jenkins dimostri che gli oppositori si sbagliano con un sequel epico che spazzi via i brutti ricordi di 1984.