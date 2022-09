I commenti di “Female Pleasure” di Olivia Wilde sono stati risucchiati per il twist di “Don’t Worry Darling”

Immagini della Warner Bros

Spoiler importanti per Non preoccuparti tesoro avanti!

Poco prima della premiere di Non preoccuparti tesoro la scorsa settimana, la regista Olivia Wilde ha affrontato le voci in corso sull’inizio del dramma Il tardo spettacolo con Stephen Colbert e l’ha attribuito al sessismo. “Penso che la cosa divertente sia che non mi sento come se i miei colleghi uomini di regia stiano rispondendo alle domande sul loro cast”, ha detto il 38enne a Colbert. “Questo è qualcosa che ci aspettiamo. Sono solo standard molto diversi che vengono creati per donne e uomini.

OK, Wilde ha e non ha ragione, qui. Tuttavia, si potrebbe anche sostenere che Non preoccuparti tesoro ha avuto una serie di circostanze estremamente uniche, e dovresti pensare che Florence Pugh probabilmente si sente in qualche modo in merito a tutto questo.

Ma se Wilde vuole che il suo film sia giudicato in base ai suoi meriti, sta anche affrontando una dura battaglia su questo fronte, poiché le recensioni sono state al massimo tiepide. Ora che il film è uscito nelle sale, però, quel fatidico Varietà L’intervista (in cui Wilde avrebbe mentito sull’aver licenziato Shia LaBeouf) viene ripescata sui suoi commenti sul film che mette in luce il “piacere femminile”.

“Gli uomini non vengono in questo film”, ha dichiarato la famosa. “Solo donne qui!”

“Il piacere femminile, le migliori versioni che se ne vedono al giorno d’oggi, sono nei film queer”, dice Wilde. “Perché ci sentiamo più a nostro agio con il piacere femminile quando ci sono due donne nel film? Nelle scene di etero sesso nei film, l’attenzione sugli uomini come destinatari del piacere è quasi onnipresente”.

Ma la difesa di Wilde per l’orgasmo femminile è un po’ piatta ora che sappiamo che la svolta rivelata alla fine del film, che vede la casalinga di Pugh Alice Chambers intrappolata in una simulazione dal suo marito americano decisamente meno affascinante e brufoloso, interpretato anche da Harry Stili. In un apparente tentativo di risolvere i loro problemi di relazione, l’attuale Jack Chambers borderline vuole dare ad Alice la vita perfetta, ma nel farlo la priva del consenso e dell’autonomia.

Quindi, in altre parole, qualsiasi “piacere femminile” in corso Non preoccuparti tesoro fondamentalmente equivale a stupro, che è solo una bizzarra flessione quando Wilde non avrebbe potuto dire nulla.

E ora, mentre le persone stanno iniziando a vedere il film (o semplicemente a leggere la svolta su Wikipedia), stanno iniziando a fare due più due e chiedersi perché diavolo Wilde avrebbe offerto volontariamente quella conclusione alla luce di ciò che effettivamente accade nel film .

“Non smetterò mai e poi mai di parlare del fatto che Olivia Wilde ha continuamente promosso il suo film su una donna costretta in una realtà simulata e manifestamente incapace di acconsentire al sesso come un film sul ‘piacere femminile’ e ‘l’orgasmo femminile’ mai e poi mai ”, ha scherzato un utente di Twitter.

Non smetterò mai di parlare del fatto che Olivia Wilde ha continuamente promosso il suo film su una donna costretta in una realtà simulata e manifestamente incapace di acconsentire al sesso come un film sul “piacere femminile” e “l’orgasmo femminile” mai e poi mai — em “girl code” stan (@susanboylestea1) 20 settembre 2022

Incredibilmente, quello era solo uno dei tanti tweet che sottolineavano l’ovvio.

olivia wilde ha tagliato la maggior parte degli unici personaggi poc dal suo film, lo ha commercializzato come “un film che mostra il piacere femminile” quando parlava di donne letteralmente intrappolate senza il loro consenso, e voi tutti volete comunque difenderla… — del ♡ MEZZANOTTE (@harrys_matilda) 25 settembre 2022

olivia wilde è andata davvero a fare un film con il culo secco, ha tagliato tutte le scene dell’attore bipoc e poi ha commercializzato una storia su una donna legata al letto e intrappolata in una simulazione come piacere femminile e le persone continuano a liquidare le nostre preoccupazioni come sessismo ☺️😍😘 — glorie in dissolvenza ✯✯ (@0nlyth3br4v3_28) 26 settembre 2022

DWD SPOILER IN ARRIVO, MAolivia Wilde è matta per aver detto che quelle scene di sesso erano un piacere femminile… non commettere errori, erano scene di stupro — bella (@bellawillsin) 23 settembre 2022