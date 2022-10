I cinefili pronti per Doomsday nominano i film che metterebbero in una capsula del tempo

Immagine tramite Warner Bros. Pictures

Quando la polvere è tutt’altro che depositata e i pericolosi paesaggi infernali di Matto Max o La guerra dei mondi diventare una base perversa per qualsiasi apocalisse scenda sul pianeta, diremo sicuramente addio alla vita sulla Terra come la conosciamo. Insieme alla vita sulla Terra, andrà via il piacere del cinema, con solo resti del ricordo di un anziano Mascelle per mantenere vivo il suo spirito.

È fondamentale, quindi, prendere le precauzioni necessarie per preservare le reliquie artistiche del nostro tempo, che includono un videoregistratore, un lettore DVD, un paio di occhiali 3D se siamo fortunati e comunque molti film amati possiamo imballare nel resto della scatola. Non sorprende che il settore privato dell’apocalisse dei film r/ abbia già pensato molto alle loro capsule temporali, e sembra che i sopravvissuti di domani saranno in buone mani se a tali capsule verrà data la giusta attenzione protettiva.