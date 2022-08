I 5 migliori musical che potrebbero essere l’ispirazione per “Joker: Folie À Deux”

Immagine tramite Warner Bros.

E’ stato ufficialmente confermato Joker: Folie a due, il sequel del grande successo al botteghino del 2019 della DC, arriverà nelle sale nel 2024. Il film sarà interpretato da Lady Gaga e Joaquin Phoenix, con quest’ultimo che riprenderà il ruolo di Arthur Fleck, alias Joker, vincitore dell’Oscar. Inoltre, tutti i segni sembrano indicare che il film sia un musical, con voci che indicano che Gaga interpreta l’interesse amoroso di Joker e la dispettosa compagna nel crimine, Harley Quinn.

Ma proprio come sarà Burlone fai il salto dal centrarsi su un cattivo dei fumetti che fa cosplay come TassistaTravis Bickle in una vera e propria stravaganza di canti e balli? Pensiamo che ci siano alcune direzioni diverse che il regista Todd Philips potrebbe prendere, alcune delle quali potrebbero rivelarsi sorprendentemente interessanti.

#5 — Sweeney Todd: Il diabolico barbiere di Fleet Street

Il macabro film diretto da Tim Burton Sweeney Todd: Il diabolico barbiere di Fleet Street è una scelta ovvia quando si tratta di film che potrebbero fungere da modello per svelare la questione di come rendere una storia sul cattivo di Batman Joker l’argomento principale di un musical. Non solo Sweeney Todd di Johnny Depp è un serial killer, una caratteristica condivisa da Arthur Fleck di Joaquin Phoenix in Burlone, ma il demone barbiere ha una complice dei suoi crimini, la signora Lovett di Helena Bonham Carter. Scambia Lovett con l’Harley Quinn di Lady Gaga – e ambientala nella Gotham City dei primi anni ’80, invece che nella Londra dell’era vittoriana – e avrai l’inizio di quello che potrebbe rivelarsi un delizioso pasticcio di carne Burlone sequel musicale.

Se Joker: Follia un Due ha qualcosa di simile al tipo di musica di qualità dell’originale 1979 di Stephen Sondheim e Hugh Wheeler Sweeney Todd musical, saremmo entusiasti di ascoltarlo!

#4 — È nata una stella (2018)

Lady Gaga non è solo una cantante pop fenomenale, ma è anche un’attrice eccezionale. In effetti, è stata nominata per un Oscar come migliore attrice nel film prodotto da Todd Phillips È nata una stella. In realtà, molti aspetti del film del 2018 – per il quale ha vinto un Oscar per la migliore canzone originale per “Shallow”, insieme a Bradley Cooper – potrebbero essere un ottimo punto di partenza per Joker: Folie a dueora che ci pensiamo.

Per uno, È nata una stella parla di una storia d’amore appassionata ma tragicamente disfunzionale, con il personaggio di Gaga che interpreta un cantautore emergente e Cooper che interpreta la cantante country alcolizzata e stanca che inizialmente la scopre. Anche se non è del tutto necessario per i personaggi di Phoenix e Gaga Folie a due per essere musicisti letterali, lo strano abbinamento di una figura alquanto tragica – Joker – che si allea con un’anima più brillante – Harley Quinn – va sulla stessa falsariga di È nata una stella.

Per quanto riguarda i musical, È nata una stella conserva parte di quel grintoso realismo che non sarebbe fuori luogo in a Burlone Continuazione. Piuttosto che essere della tradizione della melodia dello spettacolo, in cui i personaggi esplodono in canti e balli spontaneamente, tutta la musica È nata una stella accade diegeticamente, nel senso che si verifica all’interno del mondo del film. Potrebbero eventualmente prendere la stessa strada Joker: Folie a dueanche se ciò potrebbe significare che la dottoressa Harleen Quinzel forse è al chiaro di luna come cantante lounge nel film, oltre ad essere una psichiatra all’Arkham State Hospital.

#3 — Il pirata (1948) e Cantando sotto la pioggia (1952)

Abbiamo qualche ragione per crederlo Joker: Follia un Due potrebbe semplicemente prendere ispirazione dai musical Golden Age di Hollywood. Dopotutto, il teaser per Folie a due — che è stata condivisa da Lady Gaga — contiene la canzone “Cheek to Cheek”, originariamente apparsa nel musical del 1935 Cappello a cilindro, con Fred Astaire, con la canzone scritta da Irving Berlin. Gaga ha anche interpretato la canzone in duetto con Tony Bennett.

Quando consideri come Burlone caratterizzato da un narratore inaffidabile – con Arthur Fleck di Phoenix che immagina un’intera sottotrama di una storia d’amore tra lui e Sophie Dumond di Zazie Beetz – lo stesso tipo di realtà esagerata potrebbe accadere con il sequel. Tuttavia, Joker: Folie a due potrebbe fare la stessa cosa, ma dal punto di vista di Harley Quinn.

Abbiamo già avuto un assaggio di come Harley rende le cose più colorate e teatrali nella sua mente con il 2021 La squadra suicida, nella scena in cui l’Harley di Margot Robbie immagina una cascata di petali di fiori che esplodono dalle ferite d’uscita dei nemici a cui ha sparato quando ha preso in mano la sua missione di salvataggio. Perché non prendere questo concetto e portarlo a 11 con un musical in piena regola in stile Broadway classico che si svolge tutto nella mente di Harley di Gaga per Joker: Folie a due?

C’è una melodia in particolare della storia dei musical in cui scommettiamo che ha un’alta probabilità di apparire Joker: Folie a duese il film prendesse questa strada: “Be A Clown” di Cole Porter, reso popolare dal musical del 1948 con Gene Kelly e Judy Garland in Il pirata. Il duetto della canzone di Kelly e Garland sarebbe il modello perfetto per Phoenix e Gaga da ricreare nei loro costumi da supercriminale per Joker: Folie a due.

Quella stessa melodia, con testi alterati, sarebbe apparsa nel film del 1952 con Gene Kelly Cantando sotto la pioggia, rielaborato come “Make ‘Em Laugh” e interpretato nel film da Donald O’Conner. Anche questa versione della melodia non sarebbe fuori luogo Joker: Folie a due e potremmo immaginarlo come un discorso di incoraggiamento che il Joker di Phoenix fa ad Harley come consiglio su come cucire i semi del caos mentre la prende sotto la sua ala.

Entrambe le versioni della canzone hanno già una storia con Joker, poiché “Be A Clown” e “Make ‘Em Laugh” erano due nomi di episodi di Batman: la serie animatacome spiegato nel DC Animated Universe Wiki.

#2 — Accanto a Normale (2008)

Con Harley Quinn che potrebbe prendere vita dalla pop star e dall’attore Lady Gaga Joker: Folie a Deux — il secondo attore a farlo in un film live-action dopo il ritratto inaugurale di Margot Robbie nel 2016 squadra suicida, e film successivi — potrebbe esserci il potenziale per posizionare effettivamente la narrazione dalla sua prospettiva, interamente.

Se la storia ha preso quella strada, Joker: Follia un Due potrebbe assomigliare al musical rock del 2008 Accanto a Normale. La commedia di Broadway vincitrice del Tony Award è incentrata su una madre i cui sintomi di peggioramento del disturbo bipolare sono descritti nel corso della storia. Non vediamo solo il viaggio della protagonista Diana Goodman, ma anche un’esplorazione di come la sua condizione mentale influenzi la sua famiglia.

Con l’origine di Harley Quinn come psichiatra di Joker, che alla fine si innamora del Clown Prince of Crime, Joker: Folie a due potrebbe tracciare la rottura straziante di Harley con la realtà a favore dell’adesione a Joker. Dopotutto, “Folie à deux” è definita dalla Biblioteca Nazionale di Medicina come “un disturbo mentale identico o simile che colpisce due o più individui”, facendo così il titolo della Burlone sequel che forse implica che Harley soccomberà a una condizione mentale paragonabile al viaggio di Arthur Fleck nella follia del primo film.

Anche se abbiamo visto molte iterazioni di Harley sin dalla sua creazione da parte di Bruce Timm e Paul Dini nell’amato programma televisivo degli anni ’90 Batman: la serie animatagran parte della sua storia prima incontrare Joker è rimasto piuttosto misterioso e sarebbe una cosa interessante da disfare. La dottoressa Harleen Quinzel, come era originariamente chiamata, aveva una famiglia prima di incontrare Joker? Aveva un passato tragico, simile al dolore di Diana Goodman per la perdita di suo figlio? Accanto a Normale? Forse c’è molto più di un accumulo sul motivo per cui Harley ha iniziato a indossare un abito da clown – oltre alla semplice manipolazione di Joker – che può essere esplorato.

Inoltre, prendendo ispirazione da Accanto a Normale potrebbe essere un’opportunità per Joker: Folie a due adottare un approccio più compassionevole e accurato all’argomento della malattia mentale, in generale. Il primo Burlone il film è stato pesantemente criticato per alcune imprecisioni nella sua rappresentazione della malattia mentale e per il fatto che le condizioni mentali di Arthur Fleck sono generalmente vaghe e non ben definite. Ad esempio, due psichiatri hanno scritto un editoriale Il guardiano nel 2019 sottolineandolo però Burlone dipinge Arthur che diventa più violento dopo che ha smesso di prendere le medicine, un tale punto della trama serve solo probabilmente a guidare ulteriormente gli stereotipi e lo stigma sulla salute mentale.

“Gli studi mostrano questa associazione [of mental deterioration necessarily leading to violence against others] è esagerato e le persone con gravi malattie mentali sono più vulnerabili alla violenza da altri oltre alla popolazione generale”, hanno scritto nel pezzo i dottori Annabel Driscoll e Mina Husain.

Al contrario, Accanto a Normale è stato lodato per la sua rappresentazione accurata dei sentimenti che i pazienti bipolari provano davvero quando interrompono i farmaci, derivanti dal desiderio di tornare ad avere sintomi maniacali, come il testo della canzone “I Miss the Mountains”:

“Ma mi mancano le montagne, mi mancano le altezze vertiginose. Tutti i giorni di magia maniacale e le notti oscure e deprimenti”.

“Questa è una lamentela comune dei pazienti con disturbo bipolare e può portare le persone a sospendere i loro farmaci, contro il parere del medico, al fine di sperimentare di nuovo i loro episodi maniacali”, ha osservato la National Alliance on Mental Illness a proposito di Accanto a Normale mentre lo valuta anche come uno dei primi tre musical sulla malattia mentale in un post sul blog.

#1 — New York, New York (1977)

Tutti conoscono il primo Burlone il film ha preso molta ispirazione da due film di studio del personaggio diretti da Martin Scorsese e interpretato da Robert DeNiro: 1976 Tassista e 1982 Il re della commedia. Se ce lo chiedi, quei due film fanno davvero Burlone un’esperienza cinematografica obsoleta. Questo perché, il più delle volte, Burlone si avvicina scomodamente al semplice copia e incolla di elementi di quei film, piuttosto che ottenere loro omaggi più sottili. Tuttavia, se un sequel dovesse fare un cenno altrettanto esplicito al musical unico di Martin Scorsese, sarebbe quasi impossibile che non generi qualcosa di genuinamente originale e interessante.

Scorsese pubblicò uno dei suoi esperimenti sul campo più stravaganti tra i due capolavori neo-noir summenzionati: 1977’s New York, New York, un musical con DeNiro e Liza Minnelli. Questa storia sulla tumultuosa relazione tra un aspirante sassofonista, interpretato da DeNiro, e un cantante di una band, interpretato da Minnelli, potrebbe essere l’ispirazione per il prossimo Burlone Continuazione? Ci auguriamo di sì perché una tale premessa potrebbe fare Joker: Folie a due un tentativo ancora più audace di creare qualcosa di più narrativamente avvincente del primo film, data la possibile ispirazione sottovalutata e alquanto sottovalutata.

Mentre New York, New York ha tentato di mescolare il glamour dei musical dell’età dell’oro con il grintoso realismo del cinema degli anni ’70 attraverso il suo ritratto incisivo di un matrimonio in rovina, aggiungendo le personalità criminali esagerate di Joker e Harley Quinn come sostituti per DeNiro’s ei personaggi di Minnelli potrebbero rafforzare la beatitudine dell’improbabile giustapposizione di generi. Un tale contrasto ha un grande potenziale, e con il chiaro amore di Phillips per i film di Scorsese già consolidato, pensiamo New York, New York è molto probabilmente il film da cui Joker: Folie a due prenderà ispirazione.

Joker: Folie a due arriva nelle sale il 4 ottobre 2024.