I 21 film più spaventosi trovati su Tubi in questo momento

Tubi è diventato rapidamente una delle migliori fonti di horror. Lo streamer gratuito ha accumulato una vasta libreria di film horror, molti dei quali sono filmati trovati. Sfortunatamente, al momento non hanno una categoria di filmati trovati. Può rendere difficile scoprire le gemme dalla spazzatura. Siamo qui per salvare la situazione.

I film trovati spesso subiscono un brutto colpo. Di solito sono considerati i più economici di tutti gli spavento, facendo affidamento su camme traballanti che inducono nausea e atmosfere lunatiche per suscitare paura. Per ogni cattivo, tuttavia, ce n’è uno che vale la pena dare un’occhiata. Film famosi come Hell House LLC e Grave Encounters sono davvero agghiaccianti e Lake Mungo è disperatamente emotivo e terrificante. Mescolato con quei film che tutti conoscono e quelli che tutti vorrebbero non esistessero, c’è un tesoro di gemme nascoste che aspettano un pubblico più vasto. Ecco i film horror found footage più sottovalutati su Tubi in questo momento.

Baci di farfalla

Un regista trova una scatola di filmati di uno studente universitario che fa ricerche su una leggenda locale. Determinato a utilizzare il filmato per realizzare un film tutto suo, lui e la sua troupe si perdono nel lavoro e in qualcosa di inspiegabile e orribile.

Nomi ridicoli a parte, questo è uno dei miei film found footage preferiti. Ti si insinua. La leggenda completamente immaginaria Peeping Tom è abbastanza spaventosa che potresti ritrovarti a ricercarla dopo aver visto il film e la storia realistica attira la tua attenzione per tutto il tempo. Mi ha ricordato le storie di Marble Hornets nel miglior modo possibile.

Legno della vecchia

Una coppia fa la sfortunata scelta di accamparsi nel profondo dei boschi inquietanti all’inizio della loro relazione. Tutti i manieri di figure inquietanti, congreghe di streghe e rovine distruggono il loro appuntamento romantico finché i due non combattono per la propria vita. Crone Wood è un piccolo film horror popolare che usa bene la sua ambientazione per creare un’atmosfera inquietante. Il film irlandese a micro-budget riesce a fare qualcosa dal quasi nulla. Ci sono echi di The Wicker Man che migliorano piuttosto che sminuire, e i personaggi sono abbastanza simpatici che ti interessa davvero se sopravvivono.

Preghiera finale alias The Borderlands

Il Vaticano invia una squadra d’élite nell’Inghilterra rurale per esaminare storie di attività paranormali in una delle loro chiese. Durante la loro indagine, accadono cose strane che sfidano la logica e la squadra si chiede cosa sia una bufala e cosa sia qualcosa di ultraterreno.

I film su fede e possessione e i filmati trovati vanno di pari passo. La presa di Deborah Logan è un ottimo esempio. La preghiera finale è un’altra. Questo film found footage beneficia anche di una subdola complessità di temi, tra cui la possessione demoniaca, il male cosmico e l’horror popolare. La recitazione e il ritmo sono fantastici e le paure, sebbene abbastanza attese, sono tempestive. Ciò che è del tutto inaspettato e terrificante è l’orribile finale che ti perseguiterà molto tempo dopo l’inizio dei titoli di coda.

Orrore nell’alto dessert

Nel 2017 un esperto uomo all’aria aperta è scomparso senza lasciare traccia. Nel terzo anniversario della sua scomparsa, un gruppo di suoi amici si riunisce per discutere dell’accaduto. Questo è un mockumentary abbastanza credibile che ti tiene teso e impegnato per l’intero runtime. Come con la maggior parte dei film found footage, l’ultimo atto è dove sono i soldi e offre. Questo è uno dei più recenti film trovati su Tubi e ha costantemente buone recensioni da parte degli spettatori.

Antro

C’è qualcosa di inquietante nella sudicia qualità intrisa di sole del film degli anni ’70 che viene pubblicizzato come il film più spaventoso mai realizzato. Secondo un disclaimer all’inizio, tutti coloro che guardano questo film finiscono per morire. I realizzatori si sono impegnati nella loro storia, che si aggiunge alle paure divertenti. Sai che non ti trasformerai in un mostro omicida se guardi, ma non puoi fare a meno di dire una piccola preghiera prima di iniziare a giocare.

Cattura Uccidi Rilascio

Una coppia decide di uccidere uno sconosciuto a caso per il gusto di farlo. Tuttavia, le cose prendono una piega ancora più oscura quando uno di loro cambia idea. Questo è un piccolo film brutale con un’eccezionale interpretazione della protagonista femminile. È ipnotica e terrificante allo stesso modo di Juliette Lewis in Natural Born Killers. Questo film non è per i deboli di cuore, ma se ti piacciono le cose difficili, provalo.

La cospirazione

Due persone hanno deciso di realizzare un documentario su un teorico della cospirazione che crede che esista una società segreta chiamata Tarsus Club. Più si immergono in profondità, più si trovano in pericolo di perdere la vita e la sanità mentale. Anche i culti e i filmati trovati funzionano bene insieme; questo è un eccellente esempio di relazione simbiotica. Sembra che questo film possa essere una vera cospirazione che richiede ore di ricerca su Reddit, rendendo il finale plausibile e snervante.

Trollhunter

Un gruppo di studenti pensa di indagare su una recente serie di attacchi di orsi, ma scopre invece che stanno dando la caccia a mostri. Questo capolavoro norvegese di André Øvredal è unico nel suo genere. Gli effetti e le prestazioni sono buoni e la storia è abbastanza credibile da aumentare la plausibilità. Potrebbe essere il mio film found footage preferito di tutti i tempi su Tubi o altrove.

Seguito

Quando una coppia ignara si trasferisce attraverso il paese, diventa il bersaglio di un pericoloso stalker che ha catturato inconsapevolmente nel video del viaggio e della proposta di matrimonio. Questo film found footage richiede un po’ di pazienza, ma l’incredibile finale di scena e le buone interpretazioni da protagonista consolidano il suo posto tra i film con filmati più trovati su Tubi.

Il mulino di Howard

Un giovane assume una troupe di documentari per indagare su cosa è successo al suo fidanzato scomparso. Più trovano, più le cose diventano strane. Quello che inizia come un mistero del crimine che abbraccia decenni e vittime multiple diventa qualcosa che si appoggia pesantemente al territorio del terrore cosmico. La recitazione è credibile e il film sembra di guardare un vero documentario. Questo è un film found footage che ti risucchia e riesce a convincerti (almeno per un po’) che è tutto vero.

La presa di Deborah Logan

Uno studente di una scuola di specializzazione documenta una donna per diversi mesi mentre lotta con una devastante diagnosi di Alzheimer. Ciò che lei e la sua troupe catturano nel film non sono ciò che si aspettano. Le prestazioni sono fondate e credibili e gli effetti valgono il loro peso in oro. Ci sono un sacco di momenti davvero inquietanti sparsi dappertutto, e questo è uno dei pochi film found footage che non ti fa aspettare di essere spaventato. Anche se il finale è orribile, ci sono ritmi che ti terranno al limite.

Gonjiam Haunted Asylum

Una troupe di Youtuber filma all’interno di un manicomio abbandonato che si dice sia infestata dai fantasmi. Giocano brutti scherzi ai loro ignari ospiti finché qualcosa non inizia a ingannarli. Pensa a questo come un mix di Grave Encounters e House on Haunted Hill. Ha una buona ambientazione e il secondo tempo è eccezionalmente ben fatto. Potrebbe non essere la versione più fresca del sottogenere, ma fornisce più di qualche paura di qualità.

Nella casa di uno sconosciuto

Un uomo risponde a un annuncio per sedersi a casa e scompare lasciando solo una fotocamera e uno smartphone da trovare più tardi in un centro di riciclaggio. Il regista e unico attore Richard Waters crea una gran quantità di atmosfera in questo inquietante chiller che fa buon uso dell’ambientazione. Il filmato notturno è il luogo in cui avviene tutta la magia, e ogni volta che fa buio, ti ritroverai i capelli sulla nuca che si alzano.

I nastri di Poughkeepsie

Gli agenti di polizia di New York trovano migliaia di ore di filmati che mostrano l’amore sadico di un serial killer per l’omicidio. Questo è senza dubbio il film più inquietante di questa lista. Il film è granuloso e ti fa sentire sporco solo a guardarlo. Non è per i deboli di cuore e lascerà una macchia duratura. Tuttavia, mostra la giusta quantità per lasciare che la tua immaginazione faccia brutti scherzi e una storia in particolare porta l’intero film. Le clip del film rimangono una costante su TikTok per una buona ragione.

Screengrab del trailer ufficiale

Dietro gli avvistamenti

Due registi hanno in programma di realizzare un documentario sugli inquietanti avvistamenti di clown che spuntano in tutti gli Stati Uniti. Scoprono che alcune cose dovrebbero essere lasciate in pace. Se ti piacciono i clown omicidi, questo è il film che fa per te. I clown sono spaventosi e il finale è abbastanza ricco di suspense da permetterti di trascurare alcuni dei primi problemi di ritmo. Il fenomeno del clown è reale e abbastanza strano da rendere il film più che guardabile.

Terra Selvaggia

Quando tutti da una città di confine tra Arizona e Messico scompaiono, l’unico sopravvissuto, un uomo senza documenti, diventa il principale sospettato. Le sue fotografie raccontano una storia diversa, però. Il mockumentary, che include interviste e filmati falsi, rimane con te molto tempo dopo il lancio dei titoli di coda. È intenso e davvero spaventoso.

La morte di un vlogger

Quando un vlogger cattura la prova di un fantasma, il suo video diventa virale. Presto scopre che il lato oscuro della fama su Internet ha un prezzo elevato. Ti sorprenderà per la sua imprevedibilità. La prima metà è un po’ lenta, ma questo film dal budget ridotto merita uno sguardo per gli amanti del found footage su Tubi.

Scavare il midollo

Un documentarista viene contattato da un uomo misterioso che afferma di avere le prove che i mostri sono reali. Ray Wise, Dave Brockie di Gwar e Kane Hodder sono presenti, quindi questo da solo lo rende degno di una posizione in questa lista. Questa è un’aggiunta strana, certo, ma il casting di acrobazie da solo lo rende degno di essere nel miglior filmato trovato su Tubi. È più meta che spaventoso, ma è decisamente unico.

In qualità di caporedattore di Signal Horizon, amo guardare e scrivere di intrattenimento di genere. Sono cresciuto con gli slasher della vecchia scuola, ma la mia vera passione è la televisione e tutte le cose strane e ambigue. Il mio lavoro può essere trovato qui e Travel Weird, dove sono l’editor in chief.