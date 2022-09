Credito: Marvel Studios

Chi dice che i film sui supereroi non sono riconoscibili? Lo sono sicuramente, specialmente nel MCU! Certo, non abbiamo superpoteri e non siamo stati colpiti da Thanos, ma la maggior parte di questi eroi sono umani. Vivono attraverso le esperienze umane proprio come noi. Quindi certo, non abbiamo la capacità o la capacità fisica di combattere il crimine, ma la pensiamo allo stesso modo.

L’MCU ha fornito ai fan molti momenti, personaggi e citazioni che possono essere utilizzati nella vita di tutti i giorni. Esatto, tutte quelle volte in cui combattere il crimine, fermare i cattivi o bilanciare le loro vite possono essere riconducibili a cose della vita reale che affrontiamo ogni giorno. E con i nuovi contenuti MCU in uscita tra pochi mesi, ci sarebbero sicuramente dei meme più riconoscibili là fuori con cui relazionarci.

Ecco i 10 migliori meme Marvel che sono stranamente riconoscibili.

Certo, tenere tuo fratello fuori da Asgard non è come scongelare la cena di stasera, ma è comunque un lavoro semplice. Tuttavia, mantenere un tetto sopra le nostre teste, mantenerci nutriti e amarci incondizionatamente non significa nulla se non ricordi cheetos bollenti!

Sei pazzo se ti comporti come fai online nella vita reale. Mi chiedo come Marc Spencer sia riuscito a farcela. È stato in grado di vivere una doppia o tripla vita per la maggior parte della sua età adulta Cavaliere della Luna. Perché a differenza di lui, ciascuna delle sue personalità era indistinguibile e non veniva quasi mai catturata, tendiamo a scivolare e questo potrebbe portarci in grossi guai.

8. Deve essere completamente addebitato, indipendentemente dal costo

Proprio come Thanos, che ha preso l’unica cosa che ha tenuto in vita Vision Vendicatori: Infinity War, i nostri genitori fanno la stessa cosa quando si tratta delle nostre tariffe telefoniche. Per favore, mamma, restituiscimi il mio filo! Il mio telefono sta morendo qui! Ma no, la mamma ne ha bisogno per sfogliare i video dei gatti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

7. RIP a tutti i romantici senza speranza