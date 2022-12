Homebound Movie Ending Explained: cosa è successo all’ex moglie e a Holly di Richard?

I refrigeratori domestici chiusi sono sempre affidabili. C’è qualcosa di inquietante nel vedere la tua casa e la tua famiglia, che dovrebbero essere le cose più sicure, trasformarsi nelle più pericolose. Il panico, la confusione e il dolore che si proverebbero quando una persona amata si rivolge a te sarebbe debilitante. Insieme all’atmosfera cupa di un’oscura tenuta britannica, hai tutti i pezzi per qualcosa di inquietante, se non addirittura spaventoso. Prendendo una pagina da altri rampicanti domestici come Dogtooth, The Turning, The Lodge e il piacere colpevole The Stepfather, Homebound colpisce tutti gli accordi giusti, anche se non crea una canzone completamente nuova.

Sebastian Godwin, che ha scritto e diretto questo teso thriller psicologico, non perde tempo a creare tensione. Con un tempo di clock di poco più di un’ora, Homebound sembra un cortometraggio espanso arricchito. Anche se non tutto funziona, ce n’è abbastanza nei pezzi carichi di terrore e negli eccellenti calci piazzati per renderlo un buon orologio. Un trio di bambini raccapriccianti, un marito irregolare e una giovane moglie fiduciosa completano la situazione perfetta per il disastro.

Holly (Aisley Loftus) e Richard (Tom Goodman-Hill) sono una coppia appena sposata. Richard è già stato sposato e stanno andando nella sua casa di campagna in modo che Holly possa incontrare i suoi tre figli per la prima volta. Nel momento in cui arrivano, le cose sono strane. La madre dei bambini è scomparsa e i bambini sono strani, se non addirittura minacciosi. Ancora più strano, nessuno sembra molto preoccupato per la scomparsa dell’ex moglie di Richard. Invece tutti vanno avanti come se fosse perfettamente normale lasciare tre ragazzi soli nella campagna isolata senza informazioni o risorse.

Tuttavia, Holly sente nelle sue ossa che sta succedendo qualcosa di terribile. C’è molto di cui allarmarsi tra gli sguardi vacui dei bambini e Richard che fa il prepotente con suo figlio per macellare un’anatra. Una notte di bevute con i bambini non meno allevia le sue inibizioni, anche se solo per un po’.

Più a lungo Holly trascorre in casa, più si preoccupa, e giustamente. I bambini sono decisamente minacciosi e Richard ha iniziato a prendersi libertà e toni aggressivi con Holly, che dovrebbero essere le principali bandiere rosse. Ma come molte donne vulnerabili e ingenue prima di lei, ignora i suoi istinti e mantiene un labbro superiore rigido. Come Rosemary di Rebecca e Mia Farrow, crede a ciò che vuole invece di ciò che vede. Stranamente mi ricorda Banquet e l’ultimo The Wonder di Netflix in quanto questo è qualcosa che Holly vuole disperatamente e, quindi, evita attivamente di affrontare qualsiasi cosa contraria al suo sogno. Tuttavia, le cose vanno rapidamente fuori controllo quando Holly trova qualcosa che non può essere ignorato. Ecco tutto ciò che devi sapere sulla fine di Homebound, cosa è successo alla madre dei bambini, Richard e Holly.

Spiegazione del finale di Homebound

È stato evidente fin dall’inizio che i bambini non sono felici di vedere il padre. Gran parte di ciò potrebbe essere spiegato dai bambini scontenti che il loro padre sia andato avanti. Tuttavia, il comportamento di Richard nei confronti dei suoi figli è allarmante. Li maltratta e li sminuisce e poi li tratta da adulti quando l’umore lo colpisce. È anche un maestro manipolatore che usa le stesse tattiche per tenere Holly nervosa e sotto controllo. Ad esempio, Richard la lascia con la cena di ieri sera per ripulire senza pensarci perché, per lui, la sua nuova moglie è uno strumento.

Lei è un’estensione di lui che è lì per rendere la sua vita più facile. Sfortunatamente, il suo comportamento incoerente è sufficiente per far girare la testa a chiunque. Un momento non riesce a lodarla abbastanza, e quello dopo le urla perché ha paura dei suoi figli chiaramente instabili. Chiede a suo figlio di scusarsi per essere stato troppo duro con Holly in piscina, ma poi respinge le sue preoccupazioni quando i bambini li legano, urlano contro di loro e feriscono Holly, il tutto mentre cantano del loro matrimonio segreto. Mostra anche segni di essere fisicamente violento con Holly quando la maltratta nonostante lei ripeta “no”.

La brusca fine di uno straziante viaggio nel fine settimana è terrificante. Dopo che Holly trova il telefono dell’ex moglie di Richard nella stanza di Lucia, i bambini costringono Richard e Holly a giocare a un gioco matrimoniale aggressivo e violento. Holly si scaglia per la paura. Colpisce Lucia in faccia e tutto inizia a perdere il controllo. Richard trova scuse ridicole per i bambini e la scomparsa di sua moglie. Vuole attivamente credere che tutto vada bene. Ma, sfortunatamente, Richard sembra incapace di vedere cosa sta succedendo.

Quando Holly costringe Richard ad affrontare i bambini, si rifiutano di dire dove sia la loro madre, ma diventa sempre più chiaro che le è successo qualcosa di brutto. Invece di chiamare le autorità o parlare con calma con i bambini, quasi annega Ralph, chiedendo risposte. Urla ad Anna di smetterla di piangere e tutti i bambini si rifiutano di parlare. In quel momento, Holly si rende finalmente conto di aver commesso un grosso errore. C’erano segnali ovunque, se solo li avesse ascoltati. Ha assistito a molti comportamenti bizzarri, tra cui Anna che seppelliva la sua bambola e parlava del fatto che ora stava con la sua famiglia. Insieme all’assenza della madre, avrebbe dovuto chiedere risposte prima o correre per salvarsi la vita.

Troppo tardi, cerca di andarsene e Richard cerca di trascinarla indietro. Mentre cerca di liberarsi da lui, Lucia afferra una pala e lo uccide. Successivamente abbraccia Holly e tornano a casa, dove tutti i bambini finalmente mostrano a Holly cosa c’è in cantina. Prima dell’arrivo di Richard e Holly, la sua ex moglie è morta a un certo punto e da allora i bambini hanno mantenuto il segreto. I bambini non hanno recitato a causa del tipico risentimento da divorzio. Invece, sono traumatizzati da un padre violento e da una madre morta. Anna non è stata in grado di elaborare la morte di sua madre e sua sorella maggiore ha cercato di risparmiarle il dolore. Ha detto ad Anna che la loro madre stava trovando un po’ di pace e tranquillità.

Quando Holly lascia la cantina inorridita da ciò che ha visto, la telecamera ingrandisce il suo viso e Lucia dice: “È ora”. L’implicazione è che i bambini ora uccideranno anche lei. Il nostro ultimo sguardo a Holly è cupo. Sembra spaventata e dice di no prima che il film finisca.

Perché i bambini hanno ucciso tutti?

Richard si rifiuta di vedere che ha creato i mostri che sono diventati i suoi figli. Probabilmente ha abusato della loro madre e di loro e non può o non vuole riconoscere il suo ruolo nel loro dolore. Probabilmente la loro madre si è suicidata o perché era devastata dal fatto che si fosse risposato o perché era così distrutta dai suoi abusi nel corso degli anni. È anche possibile che i bambini abbiano iniziato ad abusare di lei o l’abbiano uccisa, anche se sembra più plausibile che l’abbiano trovata morta e da allora abbiano cercato di proteggersi. Lo dicono anche quando dicono a Richard che non andranno in una casa di cura. Sapevano che il padre non avrebbe voluto che vivessero con loro, e comunque non avrebbero voluto.

I bambini hanno subito abusi da parte di uno o più genitori, probabilmente fin dalla nascita. Un bizzarro ciclo di torture emotive e abusi fisici, seguiti da un comportamento pericolosamente permissivo, li ha danneggiati. Ralph, Lucia e Anna furono picchiati e abbattuti finché non si spezzarono. La loro madre potrebbe anche essere stata violenta o semplicemente aver cercato di disciplinarli, e l’hanno uccisa, dando inizio alla catena di eventi che abbiamo visto in Homebound. Probabilmente Richard era un tiranno che ha reso le loro vite un inferno, e non solo erano arrabbiati ma spaventati. A quanto pare, avevano buone ragioni per esserlo. Il suo terribile stile genitoriale includeva indifferenza, aggressività, disapprovazione e violenza. È un brutto cocktail che ha rovinato tre bambini ed è costato la vita a Holly.

I bambini hanno dovuto uccidere Richard e Holly per motivi diversi. Lucia ha ucciso Richard perché faceva del male a Holly. Dopo aver mostrato a Holly il cadavere nella loro cantina, hanno dovuto ucciderla per proteggersi. Non avevano necessariamente una ragione per uccidere Holly se non che non potevano rischiare che lei rivelasse il loro segreto. I bambini hanno avvertito Holly. Le hanno detto fin dall’inizio che doveva andare. Se solo avesse ascoltato, sarebbe ancora viva. Non potrai mai più tornare a casa. Peccato che Richard abbia imparato la lezione troppo tardi.

Homebound è in streaming su Amazon Prime Video in questo momento. Leggi la nostra recensione completa Homebound qui.

In qualità di caporedattore di Signal Horizon, adoro guardare e scrivere sull’intrattenimento di genere. Sono cresciuto con gli slashers della vecchia scuola, ma la mia vera passione è la televisione e tutte le cose strane e ambigue. Il mio lavoro può essere trovato qui e Travel Weird, di cui sono caporedattore.