Hocus Pocus 2 è l’attesa più lunga di sempre per un sequel?

Hocus Pocus 2 darà il via alla preparazione di Halloween quest’anno con le Sanderson Sisters che porteranno ancora una volta magia e caos a Salem. Le streghe hanno aspettato parecchio da quando sono state resuscitate l’ultima volta attraverso la maledetta Candela Fiamma Nera nel 1993. Sono passati quasi 30 anni da allora e il film che in origine era una bomba al botteghino è diventato un classico di culto, con abbastanza status leggendario per spingere la Disney a far rivivere le streghe ancora una volta. Con così tanto tempo passato, alcuni si chiedono se questo sia il divario più lungo tra un film e il suo sequel.

Abbiamo incontrato per la prima volta le sorelle Sanderson il 31 ottobre 1693 a Salem, nel Massachusetts. Lì stavano preparando una pozione che avrebbe permesso loro di rimanere giovani per sempre prosciugando la forza vitale dalla piccola Emily Thackery. Sebbene la pozione funzioni, vengono catturati dai cittadini che impiccano le streghe. Le sorelle giurano di tornare quando una vergine accende la candela della Fiamma Nera e poi aspettano 300 anni prima che un giovane Max Dennison faccia esattamente nel (allora moderno) 1993.

In confronto a quei 300 anni, 29 anni non sembrerebbero niente per le streghe, ma nella vita reale, noi comuni mortali invecchiamo e i fan hanno chiesto un sequel del film da quando ha guadagnato popolarità negli anni 2000 e nei primi anni ’10. Anche se ci è voluto del tempo, questo non è il periodo più lungo che i fan hanno dovuto aspettare tra un film e il suo seguito. A volte, come con Hocus Pocus 2i fan e persino gli attori hanno dovuto spingere per un sequel, ma a volte le società di produzione sono pronte per iniziare subito un sequel, ma gli attori vengono coinvolti in altri progetti, causando problemi logistici, o semplicemente non vogliono.

Ciò è accaduto nel caso di un altro sequel che è stato rilasciato quest’anno con un divario ancora maggiore di Hocus Pocus — Top Gun: Maverick. L’originale Top Gun è stato presentato per la prima volta nel 1986, il che significa che c’è un enorme divario di 36 anni tra i due film. Secondo l’attore protagonista Tom Cruise, la Paramount era a bordo per realizzare un sequel prima ancora che il primo film arrivasse nei cinema, ma all’epoca era lo stesso Cruise ad essere contrario. Solo dopo anni di pressioni da parte dei fan, la star d’azione alla fine ha ceduto.

Poiché il pubblico richiede sempre più contenuti grazie allo streaming, viviamo in un’epoca di riavvii cinematografici e sequel che arrivano molto tempo dopo i film originali. Alcuni hanno fatto molto bene, come Mad Max: Fury Road (29 anni) e Blade Runner 2049 (35 anni). Altri sono caduti completamente piatti e si sono sentiti totalmente inutili, come In arrivo 2 America (33 anni), Scemo e Scemo a (20 anni), e Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo (19 anni).

Un gruppo di film che in particolare hanno avuto lunghi intervalli tra i loro film sono i film d’animazione. Grazie al fatto che tutto è animato, consente molta più libertà in quanto non devi preoccuparti che gli attori invecchino così tanto, ed è più facile riformulare senza che le persone se ne accorgano o rovinare eccessivamente l’aspetto del film. Questo è stato il caso di The Incredibili 2 (14 anni), Toy Story 3 (10 anni), Alla ricerca di Dory (13 anni), e il vero vincitore del più lungo lasso di tempo tra un film e il suo sequel, Bambi IIcon un enorme divario di 64 anni!

Hocus Pocus 2 vede il ritorno di Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker rispettivamente nei panni di Winifred, Mary e Sarah Sanderson, nonché di Doug Jones nei panni dell’ex amante di Winifred, William “Billy” Butcherson. La storia si sposterà dalla storia di Max, Dani e Allison e ruoterà invece attorno a tre amici Becca (Whitney Peak), Cassie (Lilia Buckingham) e Izzy (Belissa Escobedo).

Non dobbiamo aspettare Halloween per vedere di nuovo le streghe sui nostri schermi Hocus Focus 2 in volo su Disney Plus il 30 settembre.