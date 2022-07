Hayden Panettiere afferma che i fan non rimarranno delusi dal suo ritorno a “Scream”

Foto di Jason Kempin/Getty Images per i Critics’ Choice Awards

Sarà un urlo, piccola! Hayden Panettiere si è unito a Kaylee Hartung Buon giorno America in un’intervista emotiva sul suo viaggio attraverso l’alcolismo, la depressione postpartum e come il suo ritorno all’intrattenimento sta arrivando con un ruolo significativo per lei.

La conversazione è stata un passaggio fondamentale per Panettiere, che ha un imminente Le persone storia di copertina in cui condivide di più sulle sue lotte con la dipendenza e su come è passata da persona spensierata a qualcuno che era spesso perso sul fondo della bottiglia. Il viaggio per Panettiere è stato emozionante e il suo ruolo in Urla 6 è qualcosa di cui era molto appassionata.

Panettiere ha condiviso di aver contattato la squadra dietro Grido per vedere se vorrebbero riportare il suo personaggio preferito dai fan, Kirby, nel regno di Woodsboro.