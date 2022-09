Harry Styles parla del presunto sputo su Chris Pine al concerto di New York

Foto di Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Un solo colpo di catarro ha fatto esplodere Internet alla Mostra del Cinema di Venezia, e ora Stili di Harry ha affrontato la cospirazione in un concerto.

Non preoccuparti tesoro è diventato uno dei più grandi incubi di pubbliche relazioni nella storia del cinema recente dopo la sua drammatica prima. Con Florence Pugh che non si è presentata alle conferenze stampa, un litigio dietro le quinte con Olivia Wilde e, soprattutto, Spitgate, diventerà leggenda.

Styles ha ora dato credito alla teoria che ha sputato su Chris Pine, con lui “scherzando” in un recente concerto al Madison Square Garden che era “appena venuto a Venezia per sputare su Chris Pine, ma non temere, siamo tornati” . Lo sputo ha acceso i social media e in quella che è diventata la versione di questa generazione del film Zapruder, tutti stanno ancora teorizzando cosa sia successo sulla Terra.