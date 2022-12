Harrison Ford affronta la peggiore paura di ogni fan di Indiana Jones

Insieme a Indiana Jones e il quadrante del destino impostato per uscire il prossimo anno, è Harrison Ford pronto ad appendere il cappello al chiodo dopo la quinta puntata del indiana Jones franchising? Un giornalista lo ha raggiunto alla premiere di 1923una serie televisiva drammatica occidentale in cui recita anche lui, per fargli proprio quella domanda.

Nella produzione della Lucasfilm, Phoebe Waller-Bridge interpreta il ruolo di Helena, la figlioccia di Indiana Jones. Come riportato da Metro, si dice che guiderà il franchise andando avanti. Quindi, cosa ha detto Harrison Ford a riguardo?

Invece di divulgare qualsiasi risposta, l’attore ha risposto che sta “semplicemente cercando di raccontare una storia”, qualcosa che i fan vedranno in tempo.

La domanda sempre scottante non è nuova poiché l’anno scorso, James Mangold, uno dei registi del sequel, è stato interrogato sulle voci di aver dato il cappello di Indy a Phoebe Waller-Bridge e se fosse vero o meno. È riuscito a sfatare l’intera nozione?

Risposta alla domanda 1: un’idea di nessuno. Risposta alla domanda 2: nessuna delle due. Risposta alla tua ultima frase irriverente: non essere così credulone con il clickbait. — Mangold (@mang0ld) 16 settembre 2021

Per quanto riguarda le risposte, “Non essere così credulone nel clickbait” sembrerebbe dire che le voci non sono state vere. Ma è anche evidente che Mangold all’epoca evitò di dare una risposta diretta.

Ma in un altro recente tweet, che è in risposta alle voci secondo cui Ford sarebbe stato sostituito di nuovo, il regista ha cancellato ogni dubbio che qualcuno avesse mai avuto sul fatto che Ford dicesse addio al ruolo iconico.

Un’altra volta. Nessuno sta “prendendo il sopravvento” o sostituendo Indy o indossando il suo cappello né viene “cancellato” attraverso qualche espediente – e non lo è mai stato, non in nessun taglio o copione – ma i troll trolleranno – è così che ottengono i loro clic. 1/ — Mangold (@mang0ld) 2 dicembre 2022

“I troll trolleranno!” È così vero. È così facile usare i social media per far partire una voce. È così che i troll si divertono, ma hanno mai ragione?

Mangold lo ha affrontato in un secondo tweet quando ha sottolineato, “Anche uno scoiattolo cieco trova una noce di tanto in tanto”. Sembra che Harrison Ford non vada da nessuna parte. Naturalmente, i fan non hanno visto un nuovo indiana Jones film dal 2008. A meno che questa quinta puntata non abbia aperto una nuova serie di sequel, potrebbero passare anni prima che vedano la sesta puntata.

Ma annunci ufficiali e speculazioni a parte, non si può negare che una sfilza di indiana Jones i fan sarebbero felicissimi se l’attrice inglese, che ha creato Sacco di pulci, ha assunto il ruolo di cappa e spada. Si è resa famosa come una grande sceneggiatrice e un’affascinante attrice con un tocco brillante. Ciò che porterebbe a Indiana Jones è il senso dell’umorismo e un’incredibile presenza che può stare al fianco di Harrison Ford in una scena e non scomparire.

Ma i fan irriducibili non digeriranno facilmente questa svolta se mai arrivasse. Il loro Indiana Jones è Harrison Ford e non sono ancora pronti a lasciarsi andare. L’attore ottantenne, i cui film hanno incassato oltre 9 miliardi di dollari in tutto il mondo, è l’unico volto del franchise e questo porta con sé un peso che dovrà essere preso seriamente in considerazione se il testimone verrà mai passato a chiunque.

Per ora, i fan di Indiana Jones hanno il quinto da aspettarsi e possono farlo senza preoccuparsi se sarà o meno l’ultima volta che vedranno Harrison Ford nei panni del leggendario avventuriero.

Indiana Jones e il quadrante del destino uscirà nelle sale il 30 giugno 2023.