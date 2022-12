Guillermo del Toro elogia le capacità di regista di Taylor Swift

Taylor Swift fa presto irruzione nel mondo del cinema con il suo primo lungometraggio, e per tutti quegli oppositori che dubitano ancora del suo talento registico, anche dopo tutti i consensi Tutto troppo bene cortometraggio ricevuto, Guillermo del Toro ha poche parole scelte. Beh, forse non quello, ma non capita tutti i giorni che una leggenda creativa vincitrice di un Oscar ti elogi in modo così senza riserve.

L’11 volte vincitore del Grammy apparentemente ha incontrato il Pinocchio regista di recente, e hanno condiviso note su come realizzare al meglio una fiaba. del Toro è stato a lungo un sostenitore del genere speculativo, avendo lavorato a storie come Labirinto di Pan e La forma dell’acquae Taylor non è estranea a attingere dalla mitologia e dal folklore per alimentare la sua scrittura di canzoni.

Ora, del Toro ha ammirato i suoi talenti creativi definendo Swift un “regista affermato” in una chat con W Magazine.

“È una regista molto abile, è incredibilmente articolata e profonda su ciò che sta cercando di fare e su ciò che farà. Ho la più grande ammirazione per lei; abbiamo avuto una delle conversazioni più stimolanti e gratificanti”.

Il Vicolo dell’incubo Il regista ha anticipato ulteriormente cosa potrebbe comportare il nuovo progetto di Taylor sotto la Searchlight Pictures.

“Abbiamo molti interessi comuni. Il suo interesse per la favola, il mito e la fiaba è piuttosto profondo. Le ho dato dei libri che pensavo sarebbero stati interessanti per lei, tra cui un libro che mi è stato utile per creare Labirinto di Pan chiamato La scienza delle fiabe.”

Tra portare l’industria musicale sulle spalle e avventurarsi in diversi mezzi creativi, Taylor ha sicuramente le mani impegnate in questi giorni. Inoltre, deve ancora affrontare la collaborazione con la società di produzione cinematografica per il suo debutto cinematografico, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.