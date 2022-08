‘Guardiani vol. 3’ Star si apre a bordo dell’MCU come Talking Dog

tramite Getty Images/Marvel Studios

Maria Bakalova ha vissuto un’ascesa stratosferica alla fama, resa ancora più impressionante dal fatto che la sua svolta da protagonista in Borat successivo Moviefilm non ha mai visto l’interno di un cinema, e ora è pronta a debuttare nel franchise più grande e di maggior successo della storia quando James Gunn Guardiani della Galassia Vol. 3 arriva nelle sale il prossimo maggio.

La 26enne ha ottenuto nomination agli Oscar, ai Golden Globe, ai BAFTA e agli Screen Actors Guild Award per il suo ruolo di figlia dell’intrepida giornalista kazaka di Sacha Baron Cohen, che ha seguito con ruoli secondari nella commedia di successo di Netflix La bollae l’ultimo acclamato genere-bender di A24 Corpi Corpi Corpi.

È stato un notevole successo, per non dire altro, e in un’intervista con Discussing Film, Bakalova ha ammesso che l’opportunità di lavorare con lo scrittore e regista Gunn per la sua avventura a fumetti cosmica di chiusura della trilogia era un’opportunità che semplicemente non poteva rifiutare.

“Amo James Gunn, voglio lavorare con lui per il resto della mia vita! Lui è tutto. Non so nemmeno come dirlo, è così talentuoso. È così divertente. È così divertente. È un così grande essere umano. Che esempio di persona come vorrei essere. Anche la sua dedizione al suo mestiere è ammirevole. È semplicemente fenomenale. Sono stato molto fortunato ad incontrarlo e ad avere la possibilità di lavorare con lui. Voglio farlo ancora e ancora”.

Fare clic per ingrandire

È stato sorprendentemente rivelato che l’attrice ha dato la voce a Cosmo the Spacedog vol. 3ma sembra che Bakalova fosse vestito e indossato con un body in motion capture, e non solo limitato alla cabina di registrazione per dare vita al cane itinerante intergalattico.

“Sì, ero in mo-cap. Penso che sia l’unica cosa che posso condividere finora… è stato fantastico. Sono stato un fan del Marvel Cinematic Universe, oltre ad essere un fan di Dogme 95, il movimento creato da Lars Von Trier e Thomas Vinterberg. Sì, sono due cose completamente diverse, ma importanti per me. Quindi avere la possibilità di entrare a far parte della famiglia della Marvel e in particolare dei Guardiani della Galassia, che è stato il mio primo amore nel MCU, è stato un sogno diventato realtà. Adoro vedere tutte le persone eccitate per vol. 3, i fan sono stati così accoglienti e calorosi. È davvero prezioso e ti ricorda perché stai effettivamente facendo questo tipo di lavoro, per far provare qualcosa alle persone. Penso che sia il regalo più grande. Sì, abbiamo bisogno di un po’ di amore da cucciolo! Abbiamo bisogno di qualcosa del genere là fuori. Cosmo ha creato un nuovo mondo per me. Quindi spero che le persone facciano il tifo per lei e si divertano”.

Non siamo altro che curiosi di vedere come e perché Cosmo si inserisce Guardiani della Galassia Vol. 3soprattutto quando Bakalova ha fatto un ulteriore passo avanti rispetto ai colleghi di solo voce Vin Diesel e Bradley Cooper mettendo effettivamente piede sul set.