‘Guardiani della Galassia Vol. 3’ Star Pom Klementieff suggerisce il destino di Mantis nell’MCU

Guardiani della Galassia Vol. 3 la star Pom Klementieff sta accennando al destino del suo personaggio nell’universo cinematografico Marvel dopo che il film è stato detto e fatto.

Mantis di Klementieff ha appena finito di vivere una stravagante disavventura sulla terra, insieme a Drax di David Bautista, quando la coppia ha rapito Kevin Bacon come regalo di Natale per Peter Quill di Chris Pratt negli eventi del film TV Disney Plus Festa dei Guardiani della Galassia Speciale.

Ora, Mantis e la banda sono pronti ad affrontare il grande schermo nel prossimo film vol. 3, che uscirà nelle sale nella primavera del prossimo anno. Quando a Klementieff è stato chiesto di eventuali suggerimenti che potesse divulgare sul film diretto da James Gunn, lo ha descritto come un capitolo conclusivo “estremamente emozionante” della trilogia, ma ha comunque sostenuto che potrebbero esserci più avventure per alcuni dei personaggi. Come ha detto Klementieff al podcast D23 Inside Disney,

“Non posso dire molto perché, sai, il film uscirà tra molto tempo, a maggio. Ma quello che posso dire è che, ancora una volta, sarà molto divertente ma anche estremamente emozionante. E sarà, in qualche modo, sai, la fine di un capitolo, come la famiglia dei Guardiani della Galassia. Quindi vedremo cosa succede dopo, sai? Non è come ‘da capo’ ma, sai, è ancora… sarà diverso dopo”.

Quando l’host del podcast ha menzionato la prospettiva di uno spin-off di Mantis o di una serie di Mantis, Klementieff ha detto: “Sì! Oh, sarebbe sicuramente divertente.

Questo non suona come alcun tipo di conferma ufficiale di uno spin-off di Mantis o qualcosa del genere, ma sembra che Klementieff sia certamente aperto all’idea, in una capacità retorica e altamente speculativa. E francamente, ci piacerebbe anche vedere più Mantis nel futuro dell’MCU.

Guardiani della Galassia Vol. 3 arriva nelle sale il 5 maggio 2023.