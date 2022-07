Guarda: Keanu Reeves è in cerca di sangue nel teaser di “John Wick: Capitolo 4”.

X

Quando si tratta di nominare i franchise più fantastici e acclamati della moderna Hollywood, nessuna discussione è completa senza una menzione di John Wick.

La serie è iniziata con umili origini come un film d’azione a basso budget di Keanu Reeves da cui nessuno si aspettava davvero molto, ma ora è diventata una stravaganza d’azione giramondo che durerà per almeno cinque lungometraggi, per non parlare delle serie prequel Il continentale e spin-off Ballerinaanche.

L’azione elegantemente ripresa, gli sfondi illuminati al neon, la coreografia impeccabile e la promessa di nuovi metodi per sparare, pugnalare e mutilare i cattivi hanno trasformato la proprietà in un fenomeno, basato sul primo teaser di capitolo 4 che è caduto al Comic-Con, le cose sono destinate a essere portate a un livello completamente nuovo.

Fare clic per ingrandire

A seguito della conclusione del Capitolo 3 – Parabellum, non ci vuole molto prima che l’eroe del titolo di Reeves emerga dalla clandestinità dopo essersi ripreso dalle cure del re Bowery di Laurence Fishburne. Questa volta, Wick ha gli occhi puntati sull’intera Tavola Alta che lo ha tradito, il che lo fa precipitare a capofitto nel pericolo, nella morte e nella distruzione.

In breve; sembra un’altra incredibile aggiunta alla serie e qualsiasi film in cui Keanu Reeves devia i proiettili con una dannata spada mentre è impegnato in una battaglia in corso con la leggenda delle arti marziali Donnie Yen è garantito per offrire una combinazione di aspettative, clamore e puro servizio di fan.

Dopo aver visto questo, John Wick: Capitolo 4La data di uscita di marzo 2023 non può davvero arrivare abbastanza presto.