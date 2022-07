GRRM afferma che “Winds of Winter” sarà diverso da “Game of Thrones”

Forse fin troppo consapevole dell’accoglienza negativa per l’episodio finale di Game of Thrones – anche se “negativo” sarebbe un eufemismo – George RR Martin ha deciso di mettere a tacere le preoccupazioni dei fan rivelando che la sua visione per il resto del Una canzone di ghiaccio e di fuoco si sta rapidamente allontanando dalla trama dello show.

L’ultima volta che abbiamo letto a Game of Thrones libro, Jon Snow era appena stato tradito e apparentemente ucciso dai suoi fratelli in Castle Black. Ciò significa essenzialmente i venti dell’invernoil prossimo sesto romanzo della saga, riprenderà le cose dalla sesta stagione in poi, che ha segnato anche il forte calo della serie live-action in termini di qualità.

Ma se sei preoccupato che la serie di libri finirà allo stesso modo dello spettacolo, rendendo la lettura un esercizio di ripetizione piuttosto infruttuoso, Martin si è appena rivolto al suo blog personale per affrontare queste preoccupazioni. Secondo l’autore, non può darti una risposta precisa poiché non è un “architetto”, un narratore che escogita tutto dall’inizio alla fine e poi inizia a scriverlo.

Si descrive più come un “giardiniere”, che rivede e cambia costantemente le cose mentre le sue storie “crescono ed evolvono”. Detto questo, Martin è abbastanza certo che il suo lavoro sarà “abbastanza diverso” da quello della HBO Game of Thrones.

“Quello che ho notato sempre di più negli ultimi tempi, tuttavia, è che il mio giardinaggio mi sta portando sempre più lontano dalle serie televisive. Sì, alcune delle cose che hai visto su HBO in Game of Thrones vedrai anche tu i venti dell’invernoma gran parte del resto sarà molto diverso”, ha scritto.

Dando ai fan un’ultima presa in giro inquietante, Martin aggiunge inoltre che non tutti i personaggi sono sopravvissuti Game of Thrones farà lo stesso nella serie di libri e viceversa.

“Una cosa posso dire, in termini abbastanza generali da non spoilerare nulla: non tutti i personaggi sopravvissuti fino alla fine di Game of Thrones sopravviverà fino alla fine del Una canzone di ghiaccio e di fuocoe non tutti i personaggi che sono morti Game of Thrones morirà Una canzone di ghiaccio e di fuoco.”

Ancora nessuna fortuna su una possibile data di uscita, però. Scusate, Game of Thrones fan, ma il tuo orologio continua per il momento.