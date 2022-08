“Grease” raggiunge la vetta delle classifiche di streaming dopo la morte di Olivia Newton-John

Immagine tramite Paramount

Pochi giorni dopo la scomparsa dell’iconica regina del pop Olivia Newton Johnil suo film più famoso è arrivato in cima alle classifiche di streaming mentre i fan nostalgici lo rivisitano Grasso per dire addio alla sua amata protagonista femminile.

L’attore/cantante, a cui è stato diagnosticato un cancro al seno nel maggio del 2017, è morto lunedì. Solo giorni dopo, Grassoil film che ha reso la già famosa cantante una star internazionale, è arrivato al terzo e sesto posto su Amazon e iTunes in download e al 10 e 13 negli stream Paramount Plus e Amazon Prime, secondo le classifiche attuali su FlixPatrol.

Newton-John ha avuto una manciata di successi pop e country nella sua nativa Australia, Regno Unito e Stati Uniti prima di accettare il ruolo di Sandy nel film (prendendo una riduzione di stipendio dopo che la star del momento, Marie Osmond, ha rifiutato il ruolo) . Il film è stato un grande successo, superando il botteghino del 1978. La colonna sonora del film è stata un fenomeno ancora più grande, diventando uno degli album più venduti di tutti i tempi. “Hopelessly Devoted to You”, una canzone scritta appositamente per lei che non è apparsa nel musical originale di Broadway, è arrivata al numero tre negli Stati Uniti Tabellone Hot 100 chart, numero due in Australia, e ha ricevuto una nomination ai Grammy per la migliore canzone originale.

Il film ha incoraggiato la cantante a cambiare la sua immagine professionale e ha continuato a registrare diversi album rock aggressivi, incluso il suo album in studio di maggior successo LP, Fisico. Mentre avrebbe anche intrapreso la sua carriera di attrice in diversi film, incluso il classico cult ampiamente stroncato ma amato Xanaduil suo ruolo più grande e il suo più grande successo cinematografico sono rimasti Grasso.

Grasso è disponibile per lo streaming con un abbonamento Paramount Plus. Può anche essere acquistato per la visualizzazione da Amazon Prime, iTunes e altri rivenditori.