Graffiti Thriller schizza le classifiche di Netflix in gloria

Le isole della Gran Bretagna hanno prodotto alcuni film davvero memorabili e hanno ospitato alcuni dei franchise cinematografici preferiti e dei classici del cinema di tutti i tempi, ma non è così James Bond o Un’Arancia Meccanica che sta andando avanti in streaming in questo momento.

Un film fresco e assolutamente originale è entrato nelle prime dieci classifiche di Netflix come Sono passato dimostra che il pubblico vuole sperimentare qualcosa di nuovo in un mondo sempre più guidato dal franchise. Il dramma britannico è protagonista Paddington star Hugh Bonneville, insieme a artisti del calibro di di Peter Pan George MacKay, e Nessun paese per vecchi Kelly Macdonald.

Seguendo un giovane artista di graffiti talentuoso ma travagliato, Sono passato vede il mondo della classe operaia e dell’alta borghesia come un’enorme cospirazione scoperta da un’adolescente vivace. L’intricato piano generale considera la ricca élite fare cose davvero atroci per rimanere in cima al mondo.

Sono passato ha avuto un discreto successo di critica sin dal suo Netflix, con un buon 69 percento di gradimento su Rotten Tomatoes. Il pubblico non è stato così gentile, con solo il 44% di recensioni positive. Ma tutto questo conta poco su Netflix, dove si trova abbastanza al terzo posto davanti Harry Potter, Questo è Amoree il dramma erotico I prossimi 365 giorni.

Uno dei successi di Netflix è un pubblico in cattività e anche una line-up di film e serie televisive molto più diversificata rispetto a prima. I drammi legali coreani, le serie thriller australiane e sì, i thriller sui graffiti britannici si dimostrano tutti solidi successi sul servizio di streaming.

Sono passato è disponibile per lo streaming su Netflix.