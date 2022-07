Gone Baby Gone Ending spiegato: perché il finale ci perseguita ancora

Screenshot del trailer ufficiale

L’horror colpisce più duramente quando sembra reale. Anche se Gone Baby Gone di Ben Affleck con Casey Affleck, Michelle Monaghan e Amy Ryan in una performance pluripremiata, è un thriller misterioso che si avvicina fortemente all’horror mentre il film si svolge. Patrick Kenzie di Affleck è un investigatore privato assunto per trovare una bambina scomparsa nel suo grintoso quartiere di Boston. È stato impiegato per le sue connessioni e la sua storia nella comunità. È un pezzo di narrazione brillante ma brutto che offusca i confini tra moralità e giustizia. Gone Baby Gone ti lascia anche con una domanda persistente scomoda. Cosa faresti? Da che parte staresti?

Dopo numerose morti, tra cui alcuni agenti di polizia, Patrick scopre finalmente che Amanda non è morta o sfruttata da criminali ma vive con il capitano Jack Dole in pensione. Quando si confronta con Doyle sul suo ruolo nel rapimento di Amanda, la trova felice e in salute. Inizialmente Patrick aveva pensato che la bambina fosse morta nel tentativo fallito di salvarla da sua madre. Tuttavia, in seguito si rese conto che la cospirazione era ancora più profonda.

L’intera forza di polizia e Lionel, il fratello di Helene, hanno cospirato contro Helene per rapire Amanda per la sua sicurezza. Lionel sapeva in prima persona che madre terribile fosse Helene. L’aveva quasi uccisa già una volta lasciandola in un’auto calda per ore mentre festeggiava. Molti membri della forza, sotto la guida del capitano Doyle, hanno costruito e realizzato un piano elaborato per salvare il bambino. Doyle e sua moglie avrebbero cresciuto Amanda come loro e le avrebbero risparmiato una vita di lotte o peggio.

Doyle non sopportava di vedere un altro bambino cadere nelle crepe. Si sente enormemente in colpa per non essere riuscito a salvare un bambino morto vicino a casa sua all’inizio della sua carriera. La morte di quel bambino lo ha perseguitato e ha portato all’eventuale rapimento di Amanda. Doyle crede sinceramente ed equamente (a seconda della tua mentalità) che sta salvando Amanda rimuovendola dalla custodia di sua madre. Pensa che se permetterà ad Amanda di stare con la madre negligente e tossicodipendente, sarà condannata a una vita di povertà e criminalità. Questo presuppone che arrivi all’età adulta. Dice a Patrick tanto quanto la giustificazione per averla presa. Patrick ha i suoi demoni, tuttavia, e gli impediscono di guardare dall’altra parte.

Patrick sta lottando per convivere con la sua decisione di uccidere il pedofilo che ha rapito, torturato e ucciso un ragazzino. Nonostante Remy Bressant di Ed Harris gli abbia detto di piantare prove per salvare un bambino e Angie lo abbia elogiato, Patrick è disgustato da se stesso. Vive in un mondo in bianco e nero in cui la legge c’è per un motivo e le regole dovrebbero essere sempre seguite. Questo è in definitiva il motivo per cui ha deciso di denunciare Doyle e restituire Amanda a sua madre. Crede davvero che sia meglio seguire la legge e lasciare al caso il destino di Amanda piuttosto che permetterle di crescere in una famiglia che non era la sua. La sua argomentazione è che Amanda meritava di sapere chi fosse la sua famiglia biologica. Sperava anche disperatamente che Helene si fosse spaventata e si sarebbe ripulita.

Con ogni probabilità, la decisione di Patrick è stata presa per lui quando ha sparato al pedofilo all’inizio del film. Era così distrutto dal senso di colpa che non poteva vivere con un altro crimine sulle sue mani. Dice a Remy che non avrebbe preso la stessa decisione se l’avesse affrontato di nuovo. Patrick ci crede perché, per lui, alcuni limiti non dovrebbero mai essere superati. È impegnato nell’ordine sociale e confida nel sistema anche quando è costretto a confrontarsi con l’ambiguità di quel sistema. Patrick sta espiando per aver ucciso il pedofilo aderendo rigorosamente alla legge.

È la stessa domanda filosofica di “Dovresti uccidere il piccolo Hitler prima che diventi il ​​mostro che diventa”? Una parte sostiene che il piccolo Hitler è ancora innocente e quindi degno di essere risparmiato, mentre l’altra parte sostiene che è destinato a essere un assassino e dovrebbe essere distrutto prima che possa uccidere milioni di persone. Nei momenti finali di Gone Baby Gone, Patrick ha realizzato le sue peggiori paure. Dopo che Amanda ed Helene si sono riunite, Patrick fa visita a Helene. La trova pronta a lasciare la figlia da sola per un appuntamento con quello che può essere descritto solo come un potenziale stalker. Non solo è sprezzante nel lasciare suo figlio con una baby sitter appropriata, ma apprezza ancora chiaramente la sua felicità rispetto a quella di suo figlio.

Patrick potrebbe aver fatto la scelta giusta dal punto di vista legale e filosofico, ma moralmente è stata una scelta straziante. Amanda aveva il diritto di crescere suo figlio. Potrebbe essere cambiata. Helene non sembra essere cambiata, però, e la decisione di Patrick potrebbe rovinare la vita di Amanda. In Moonlight Mile, la conclusione della serie Kenzie e Gennaro di Dennis Lehane, apprendiamo il destino di Amanda. Anche se non è così male come avrebbe potuto essere. La vita di Amanda non è stata facile e incolpa Patrick per averla riportata da Helene tanti anni fa. Contro ogni previsione, Amanda è una persona relativamente perbene, ma probabilmente sarebbe stata più felice e avrebbe avuto più opportunità con Doyle.

La decisione di Doyle di “salvare” Amanda ha avuto effetti a catena. Diverse persone hanno perso la vita. Altri, inclusi Lionel e Doyle, andarono in prigione e Amanda perse la zia e lo zio. Gone Baby Gone sembra sostenere che anche le decisioni giuste possono essere sbagliate e macchiare tutto di corruzione. In un mondo grigio in cui le cose raramente sono del tutto giuste o sbagliate o buone o cattive, ogni scelta ha delle conseguenze.

Il finale controverso è sbalorditivo e doloroso perché ci costringe a esaminare la differenza tra ciò che è moralmente giusto e legalmente giusto. C’è una differenza? Dovrebbe essercene uno? Doyle, molti membri delle forze di polizia e la ragazza di Patrick, Angie, sostengono tutti che a volte le cose brutte sono necessarie per salvare le brave persone. Per loro, i fini giustificano i mezzi. L’oscuro gioco di moralità ti incasina la testa perché la contraddizione tra testa e cuore viene sfruttata spietatamente. Probabilmente la domanda più grande non è cosa faresti ma potresti convivere con la tua decisione?

Gone Baby Gone è attualmente in streaming su HBO Max.

In qualità di caporedattore di Signal Horizon, amo guardare e scrivere di intrattenimento di genere. Sono cresciuto con gli slasher della vecchia scuola, ma la mia vera passione è la televisione e tutte le cose strane e ambigue. Il mio lavoro può essere trovato qui e Travel Weird, dove sono l’editor in chief.