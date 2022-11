God Forbid: lo scandalo sessuale che ha portato giù una recensione di Dynasty

Caricamento dati JustWatch…

Sebbene abbia la tendenza a indulgere nell’eccesso di dramma, questo documentario fa un buon lavoro esplorando la caduta in disgrazia di Jerry Falwell Jr. attraverso gli occhi del ragazzo della piscina di Miami che ne è rimasto coinvolto.

Esaminiamo il film documentario di Hulu God Forbid: The Sex Scandal That Brought Down a Dynasty, che conterrà spoiler.

Come illuminare meglio l’ipocrisia del set della “maggioranza morale” piuttosto che dettagliare la relazione tra Jerry Falwell Jr.il suo moglie Becki, e Giancarlo Granda? Hulu’s nuovo documentario, God Forbid: lo scandalo sessuale che ha portato giù una dinastia, fa proprio questo, esponendo la strana relazione dall’inizio a una fine tumultuosa. Il regista Billy Corben non evita il salace, ma è anche desideroso di collegare la corruzione di Falwell Jr. all’ascesa di Donald Trump.

Il documentario è basato su una lunga intervista con l’ormai 31enne Granda, che gli ha permesso di raccontare la sua storia di come la sua seduzione da parte di Becki nel 2012 quando lavorava come ragazzo della piscina al Fontainebleau Hotel di Miami alla fine ha portato a lui è controllato dalla coppia. La nonna spiega come avrebbe avuto rapporti sessuali con Becki mentre suo marito guardava e come la coppia alla fine lo ha portato nelle loro vite e nei loro affari.

Per coloro che non hanno già familiarità con questa storia, Falwell Jr. è il figlio del telepredicatore battista e attivista conservatore Jerry Falwell Sr., fondatore sia della Moral Majority che della Liberty University in Virginia. Dopo la morte di suo padre, Falwell Jr. è stato presidente dell’università cristiana fino a quando non ha dovuto dimettersi in mezzo allo scandalo quando è scoppiata la storia della relazione di sua moglie. Sebbene la coppia lo neghi, Granda dice che Falwell Jr. non solo lo sapeva, ma ne faceva parte.

La storia del nonno è supportata da sms, foto e registrazioni, oltre alla testimonianza della sorella Lilia, con la quale si è confidato durante i sette anni di relazione. È piacevolmente onesto su come è stato trascinato nel mondo dei Falwell e desideroso di iniziare nel settore immobiliare che gli stavano fornendo. Descrive come il loro trattamento nei suoi confronti sia diventato coercitivo, facendogli pressioni per mantenere la relazione e tagliando altre opportunità.

Il nonno espone bene la storia, diventando solo occasionalmente emotiva e non sembrando mai sensazionalizzare gli eventi accaduti. Questo è lasciato alle rievocazioni hokey della vicenda del documentario, con gli attori che si sincronizzano con le labbra mentre Granda racconta le cose che sono state dette tra i tre. Il documentario forse rivela troppo nei dettagli salaci della vicenda, ma è comprensibile dato il contenuto e forse ciò che alcuni spettatori stanno cercando.

Il film si impantana nei suoi tentativi di collegare la storia dei Falwell all’ascesa di Trump, anche se è comprensibile date le connessioni tra i due. Tuttavia, con la sua durata inferiore alle due ore, sembra che eviti completamente di interrogarsi su quanto sia stato orribile l’abuso emotivo della coppia nei confronti della nonna. Nonostante la sua tendenza a crogiolarsi nei dettagli osceni, Dio non voglia fa un ottimo lavoro nel fornire a Granda una piattaforma per raccontare la sua versione della storia e mostra come la relazione dimostri più di un nodo dei Falwell, ma la corruzione e l’ipocrisia che caratterizzano la Maggioranza Morale.

