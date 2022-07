Gli Stan di “Star Wars” hanno ancora domande su Anakin e Padmé

Nemarus, d’altra parte, ha ammesso che i buchi nel film non esistevano nei romanzi, spiegando che sulla carta Anakin era carismatico e brillante.

SolutionsNotIdeology pensava che l’attrazione di Padmé per Anakin avesse perfettamente senso. Hanno sottolineato che la coppia aveva molte esperienze comuni su cui legare. Nessuno dei due aveva mai avuto un’infanzia e le circostanze li avevano spinti entrambi in posizioni in cui dovevano soddisfare le incessanti richieste degli adulti che li circondavano.