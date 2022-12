Gli spettatori propongono le loro scelte per il cast di “Rings of Power” in arrivo e i fan rimangono diffidenti nei confronti dell’inevitabile serie TV “Harry Potter”

Il team dietro Amazon Prime Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha recentemente condiviso un comunicato stampa che conteneva la notizia di sette nuove aggiunte al cast. Tra loro c’era Sam Hazeldine, che sostituirà Joseph Mawle come leader degli orchi Adar. La notizia che Adar è stato rifuso ha scosso il fandom, deludendo molti e scatenando inevitabili contraccolpi. La speculazione su chi interpreterà il resto dei nuovi arrivati ​​serve come distrazione dallo sgomento dei fan, ma non abbastanza per alleviare il dolore.

Questo arriva mentre la Warner Bros. si avvicina sempre di più all’annuncio di a Harry Potter mostrare. La proprietà dei media è semplicemente troppo grande per essere abbandonata quando offre così tanto potenziale, ma pochi fan accolgono con favore l’idea di uno spin-off televisivo.

E, lontano dai mondi che aiutano a definire, due fantasia i grandi battitori stanno spostando la loro attenzione sul mondo reale. Mads Mikkelsen, del Animali fantastici franchising e centinaia di speranzosi Lo stregone i fancasting hanno recentemente twittato il suo sgomento per una perdita inaspettata della Coppa del Mondo, e i fan in qualche modo hanno trascinato il vero sostituto di Geralt di Rivia nel mix.

I fan pensano di aver scoperto chi Anelli del Potere giocherà il nuovo arrivato

Immagine tramite YouTube/Men of the West

Una serie di volti nuovi si uniranno al cast di Anelli del Potere per la seconda stagione. Tra loro c’è Amelia Kenworthy, una nuova arrivata dai capelli biondi e dagli occhi azzurri la cui somiglianza con un certo eroe dai capelli d’oro non passa inosservata. Una singola immagine dell’attrice è stata sufficiente per innescare teorie diffuse secondo cui è destinata a entrare nella serie come Celebrían, la figlia di Galadriel e Celeborn, e l’eventuale Signora di Rivendell. Non c’è ancora alcuna conferma di questa persistente teoria dei fan, ma molti spettatori hanno preso una decisione.

La scelta dei fan per Geralt di Rivia subisce l’ennesima sconfitta contro Liam Hemsworth

Foto via Wonki Cho/ArtStation

In seguito alla notizia che Henry Cavill concluderà la sua corsa come Geralt di Rivia con Lo stregoneNella terza stagione di , i fan hanno rapidamente selezionato la propria scelta per il suo sostituto. Mads Mikkelsen lo è purtroppo non La scelta di Netflix per il ruolo, che andrà invece a Liam Hemsworth. Come se si aggiungesse la beffa al danno, l’attore danese ha subito un’ulteriore sconfitta contro Hemsworth questa settimana, dopo che la Danimarca ha perso contro l’Australia ai Mondiali del 2022.

UN Harry Potter lo spettacolo è inevitabile e in arrivo

Foto tramite Warner Bros. Immagini

I fan del mondo magico sono impantanati nell’incertezza ormai da diversi anni mentre sono alle prese con la nostalgia e la continua presenza di JK Rowlings come TERF. Il Harry Potter franchise, che si è concluso prima che il primo tweet problematico della Rowling arrivasse sul web, continua ad esistere come entità ampiamente separata nella mente di alcuni fan, ma lo stesso non si può dire per il Animali fantastici franchising. Un’ulteriore espansione del mondo è quasi inevitabile Harry PotterL’enorme popolarità di , ma pochi fan sono allettati dall’idea di uno show televisivo ambientato nel mondo magico in rapido declino.