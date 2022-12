Gli Oscar stanno twittando su Mia Goth, quindi speriamo che questo significhi ciò che pensiamo faccia

Diamo a Pearl quello che vuole! Chissà cosa farà se non lo ottiene? Meglio essere al sicuro.

Sulla base del fatto che anche le attrici horror del passato sono state snobbate, molti hanno i loro dubbi.

Dopo Toni Collette e Lupita Nyong’o, ecco l’affronto di questa stagione degli Oscar per un’attrice in una grande performance horror — Aiko Koo (@cinelandio) 30 novembre 2022

Molti fan dell’horror hanno criticato la mancanza di apprezzamento dell’Academy per i film horror in passato e se ne stanno stancando.

Sarebbe bello vedere questa e le innumerevoli altre incredibili esibizioni nel cinema dell’orrore onorate dall’Accademia ogni anno. Ma, come è stato dimostrato negli ultimi sette decenni, volterai ancora una volta le spalle al nostro incredibile genere quando il tempo delle nomination arriverà. — Ted Geoghegan (@tedgeoghegan) 1 dicembre 2022

Dovremo aspettare fino al 24 gennaio per sapere chi è stato nominato per gli Academy Awards 2023, quindi i fan non sapranno se essere delusi o meno fino ad allora.

Goth, d’altra parte, tornerà per il terzo capitolo del franchise in rapida evoluzione, MaXXXineche seguirà il suo personaggio Maxine Minx dopo gli eventi di X poiché punta ancora alla fama. Il film è attualmente in produzione.