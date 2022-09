Gli irriducibili di Tolkien non vogliono nemmeno che gli altri si godano “Gli anelli del potere”.

I mesi che hanno preceduto la prima di Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere sono stati pieni di contraccolpi per Amazon e la troupe dello show. La maggior parte delle critiche sembra essere rivolta al mero tentativo della compagnia di streaming di adattare le opere di JRR Tolkien, e il debutto in due episodi non è stato in grado di alleviare il vortice di odio in misura significativa, anche se la maggior parte dei critici Capita di essere dell’opinione che Amazon sia riuscita a mettersi in gioco.

Lo scetticismo è così profondo all’interno del fandom online che molti sono inclini a credere che Amazon abbia ripagato tutti piuttosto che ammettere che l’ambizioso adattamento potrebbe avere qualche merito, dopotutto.